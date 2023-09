“Marito e moglie”, il post di Gessica Notaro dopo il sì a Filippo Bologni

(Adnkronos) – Gessica Notaro ha detto sì a Filippo Bologni. Il matrimonio si è tenuto ieri alla Reggia di Venaria, residenza sabauda alle porte di Torino. Oggi il post "Marito e moglie', seguito da quattro emoji: un solitario, un sole, un cuore rosso e il simbolo dell'infinito, accompagnato da una foto di loro due che si baciano. All'evento, che si è svolto nella celebre Galleria di Diana della Reggia, circa 500 invitati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Come regalo di nozze gli sposi non hanno chiesto regali, in forma diretta, ma una donazione benefica a favore delle donne vittime di violenza. Gessica Notaro, infatti, dopo essere stata aggredita nel 2017 dal suo ex con l’acido, che le sfregiò il volto, è impegnata ad aiutare le donne a reagire alle violenze subite. I due che fanno copia da tre anni, si erano conosciuti a Verona in occasione di una manifestazione del settore equestre. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata