Marito e moglie trovati morti in casa ad Agropoli, ipotesi femminicidio-suicidio

(Adnkronos) – Tragedia familiare ad Agropoli, in provincia di Salerno dove marito e moglie, un pizzaiolo di 51 anni e una dipendente di banca di 43 anni, sono stati trovati morti oggi 22 gennaio nel loro appartamento di via Donizetti. La prima ipotesi lascia pensare un femminicidio con conseguente suicidio dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, di primo mattino tra i due coniugi si sarebbe verificata una lite e le urla avrebbero spinto i vicini a chiedere l'intervento dei carabinieri. Secondo quanto si apprende, lui avrebbe ucciso la donna e si sarebbe tolto la vita. In casa, al momento dei fatti, era presente la figlia della coppia di 13 anni, tuttora sotto choc. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sono attesi il pm di turno alla Procura di Salerno e il medico legale.

