Maritozzo, solo in questi posti mangi il TOP | Con questa ricetta lo prepari in casa: anche il vicino ne vorrà uno

Se vuoi assaggiare il vero maritozzo romano, allora dovresti andare in uno di questi posti. Sono la Mecca dei golosi.

Non appena avrai assaggiato le leccornie preparate da uno di questi pasticceri, non riuscirai più a farne a meno. Ci vorrai tornare spesso.

Ti conquisteranno al primo morso per la loro dolcezza, la fragranza e la morbidezza.

Fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarli, sono opere d’arte della pasticceria laziale.

L’autentico maritozzo si mangia solo qui, diffida dalle imitazioni: segna gli indirizzi giusti per concederti un peccato di gola senza pari.

Maritozzo, dove andare per assaggiare l’autentica prelibatezza della capitale

Il maritozzo è una di quelle prelibatezze della tradizione pasticcera laziale a cui è impossibile dire di no. Si tratta di un dolce realizzato con un impasto fatto con acqua, farina, lievito, zucchero, latte, uova e burro. Cuocendo questo impasto si dà vita a una sorta di brioche leggera e soffice, che viene poi farcita.

La farcitura viene arricchita con uvetta e pinoli o cioccolato ed esistono anche delle versioni salate ma l’autentico maritozzo è quello con la panna! Come tanti altri piatti tipici e leccornie della tradizione dolciaria di Roma e dintorni, si tratta di un dessert ricco, dal sapore semplice ma deciso. Ci sono tante pasticcerie e bar che espongono maritozzi gustosi ma se vuoi mangiare l’autentico maritozzo romano, allora è bene sapere quali sono gli indirizzi da tenere a mente. Scopri i nomi dei templi dei golosi.

Gli indirizzi per un’autentica esperienza di gusto

Quando si gira per le strade della capitale non è raro imbattersi in posti dove la buona tavola sembra farla da padrona. Trattorie e osterie, gelaterie artigianali e pasticcerie, ogni angolo potrebbe diventare il luogo perfetto in cui lasciarsi andare a un peccato di gola diverso. Se non si è habitué della città eterna e si vuole andare alla ricerca di un dolce tipico di Roma e dintorni però non si può non mangiare un maritozzo. Un maritozzo degno di tal nome può essere senz’altro consumato nella zona di Corso Vittorio Emanuele accanto a Santa Maria Maggiore, alla pasticceria Regoli. Anche tra Via Portuense e Piazza della Radio, come leggiamo sul blog di Italo treno, si può mangiare un maritozzo da capogiro. L’indirizzo è quello del Maritozzaro.

Infine, in viale Libia, nel quartiere africano, una tappa obbligata per una passeggiata da veri golosi di un è quella della pasticceria Romolo. Se hai già assaggiato i maritozzi di queste pasticcerie, allora ti consigliamo di provare anche Bompiani, Roscioli, Bonci, il Biscottificio Innocenti di Trastevere e Monteforte, in zona Piazza Navona.