Marmo, con questo trucco ritorna come nuovo | Serve solo un ingrediente: in casa ce l’hanno tutti

Non serve necessariamente l’olio di gomito: con questo trucchetto ottieni una superficie di marmo splendente e non fai nemmeno troppa fatica.

Se hai in casa lavabi e superfici in marmo, allora di certo sarai abituato a prendertene cura: si tratta di un materiale delicato. Per fortuna però se scopri il metodo giusto, pulirlo diventerà un gioco da ragazzi.

Se metti in pratica questo segreto fai da te, occuparsi delle pulizie di casa sarà come bere un bicchier d’acqua e risparmierai tantissimo.

Con questa strategia economica ed ecologico il marmo torna come nuovo: sarà splendente, profumato pulito e igienizzato.

Marmo, il trucco per pulirlo alla perfezione senza rovinarlo

Se hai l’arredo bagno, il lavello della cucina o altri superfici della casa realizzate in marmo, allora di certo la tua casa ha delle finiture raffinate e di pregio. Niente come il marmo infatti, riesce a riflettere la luce e a creare un’atmosfera elegante e sofisticata il marmo è in effetti un materiale vivo, così come gli altri derivanti dalla pietra e come il legno. Per questo motivo senza dubbio ti sarai chiesto, almeno una volta, come procedere per pulirlo senza rovinarlo.

In effetti prendersi cura del marmo è non è come pulire le altre superfici più comuni della casa. Pertanto ti suggeriamo un metodo utile, veloce ed efficace che ti farà risparmiare tempo e fatica e, soprattutto, ottenere delle superfici in marmo perfettamente igienizzate e splendenti!

Il segreto fai da te per prendersene cura al meglio

Non occorre comprare solventi ad hoc costosi e pieni di additivi chimici. Vediamo 4 diverse soluzioni, tutte economiche ed ecologiche, per pulire le superfici di marmo:

Puoi passare sul tuo marmo un panno umido, se non si tratta di superfici molto sporche. Questo metodo è il più semplice e elimina aloni e polvere in un baleno. Abbi cura di strizzare bene il panno per evitare che l’acqua in eccesso venga assorbita dal marmo.

se non si tratta di superfici molto sporche. Questo metodo è il più semplice e elimina aloni e polvere in un baleno. Abbi cura di strizzare bene il panno per evitare che l’acqua in eccesso venga assorbita dal marmo. Puoi servirti del comune bicarbonato di sodio , crea una crema con acqua e due cucchiaini di questo sale per ottenere un risultato perfetto.

, crea una crema con acqua e due cucchiaini di questo sale per ottenere un risultato perfetto. Puoi sfruttare anche il tradizionale sapone di Marsiglia, basterà scioglierne un po’ su una spugna non abrasiva.

basterà scioglierne un po’ su una spugna non abrasiva. Puoi creare un detersivo home made unendo dell’alcol denaturato al bicarbonato, passalo su ripiani di marmo e con un gesto otterrai una superficie igienizzata e disinfettata.

Usa il metodo che fa per te e ricordati di non far entrare mai il marmo a contatto con limone, aceto e candeggina.