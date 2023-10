Marquez con Ducati Gresini, Agostini: “Ha scelto la moto migliore”

(Adnkronos) – "Sono contento che Marc Marquez possa avere una moto competitiva per dimostrare il suo talento: può lottare per i primi posti, ed è uno che dà sempre spettacolo". Lo dice Giacomo Agostini all'Adnkronos, commentando il passaggio dalla Honda alla Ducati del team Gresini del pluri iridato spagnolo, che raggiunge il fratello Alex nella scuderia italiana. Tra l'altro Marquez senior "ha avuto il coraggio di lasciare la Honda, che è la casa motociclistica più grande al mondo, vince con la F1 e la tecnologia ce l'ha in casa con tutta evidenza. Ma non sono riusciti a convincere a trattenere Marquez, che preferisce correre per vincere. Ha cercato la moto migliore, se ha fatto questo grande passo è perché convinto che è una grande moto, sicuramente avrà avuto uno scambio d'idee con suo fratello e pensato che con quella moto può lottare per il titolo, cosa che vuole". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

