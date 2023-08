Marracash a Morgan: “Mentre gratti ultimi soldi non mi nominare mai più”

(Adnkronos) – "Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più". Così Marracash in una storia su Instagram. Le parole del rapper arrivano dopo il clamore mediatico e social provocato dagli insulti di Morgan durante un suo concerto a Selinunte. ''Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash! Andate a vedere Fedez!", aveva tuonato dal palco l'ex frontman dei Bluvertigo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata