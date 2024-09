Martina Colombari, una nuova bufera l’ha travolta: ‘C’entra ancora il figlio’ | La showgirl non trova pace

Una bufera dopo l’altra, una serie di problemi che sta destabilizzando tutta la famiglia. Martina Colombari è sempre più disperata

Il rapporto tra Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta sta prendendo una brutta piega, stando almeno ad alcuni discutibili post che il ragazzo ha pubblicato qualche settimana fa sui suoi profili social.

Per chi si fosse perso qualche puntata precedente, ricordiamo che il figlio dell’ex Miss Italia e di Billy Costacurta più o meno un mese e mezzo fa aveva postato immagini inquietanti in cui si notavano distintamente dei pacchi di soldi e bustine con dentro una strana polvere rosa.

A corredo delle foto Achille Costacurta aveva riportato frasi a dir poco scioccanti riferite soprattutto alla madre: “Martina Colombari che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!”. E ancora: “Vai come si traffica Martina Colombari!”.

Per non parlare delle accuse rivolte ancora una volta alla madre in merito ad alcune foto postate dalla Colombari con indosso un bikini piuttosto striminzito. A tal proposito si era anche ipotizzato un tentativo riuscito di hackeraggio dei profili social del giovane Costacurta e per questo il suo profilo Instagram era stato chiuso. Ora è stato riaperto e ripulito.

Martina Colombari, cosa sta succedendo: ancora guai per l’ex Miss Italia

I fatti di questa estate sono diventati oggetto di accesi dibattiti, anche in televisione: sotto la lente d’ingrandimento è finito soprattutto il comportamento censurabile di Achille Costacurta e soprattutto le ragioni che possono averlo spinto ad agire così.

Martina Colombari, la ‘condanna’ è definitiva: peggio di così non può andare

A rincarare la dose ha pensato in questi giorni Myrta Merlino, che ha affrontato il ‘caso Costacurta’ durante “Pomeriggio Cinque“. La giornalista e conduttrice napoletana non è stata affatto tenera nei confronti della Colombari.

“Ci sono famiglie classiche in cui spesso i figli ci sembrano degli estranei. Suo figlio ha cominciato a fare cose molto strane sui social – ha sottolineato la Merlino -, accusando di varie cose sua madre. Forse c’è da ricucire qualcosa di molto profondo. Qui c’è una donna che si è ritrovata con un figlio che l’ha messa alla berlina sui social davanti a tutti. Quindi questo denota qualcosa che non ha funzionato nel rapporto privato. Forse la vuole più mamma e meno donna?“. Vedremo quali sviluppi assumerà questa vicenda nelle prossime settimane.