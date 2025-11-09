Martina D’Ambrogio, l’avvocato che non si è mai fermata: “La maternità vissuta con le udienze e la laurea”

In un’Italia che ancora fatica a conciliare lavoro e maternità, la storia dell’avvocato Martina D’Ambrogio è un esempio concreto di forza, disciplina e passione professionale. Tre anni fa, al settimo mese di gravidanza e già madre di una bambina, ha discusso la sua tesi di laurea in economia, continuando a lavorare come libera professionista fino all’ultimo giorno prima del parto. Oggi, oltre a gestire il suo studio legale, insegna all’Università La Sapienza nel Master di II livello in Diritto Tributario, con un messaggio chiaro: «Non credo nelle quote rosa, ma nel lavoro duro e nella preparazione costante».

L’avvocato Martina D’Ambrogio: una storia di tenacia tra maternità e professione

La testimonianza di Martina D’Ambrogio, raccolta dal Quotidiano del Lazio, racconta una quotidianità fatta di equilibrio instabile tra responsabilità familiari e impegni professionali. Un equilibrio che lei ha saputo mantenere con determinazione, anche nei momenti più complessi.

«Ricordo ancora quando, durante il lockdown, presenziai a un’udienza telematica – racconta –. Appena conclusa, si sono rotte le acque. È iniziata la corsa in ospedale e poco dopo è nata la mia prima figlia». Un episodio che racchiude la sua intera filosofia di vita: nessuna rinuncia, solo adattamento e resilienza.

All'epoca, Martina non usufruì del congedo di maternità: come libera professionista, continuò a lavorare fino al giorno del parto. «Non perché volessi dimostrare qualcosa – spiega – ma perché il mio lavoro, il mio studio e i miei clienti erano parte integrante della mia vita».

Lavorare in gravidanza durante il Covid: quando la dedizione supera la paura

Erano mesi difficili, quelli della pandemia. L’Italia era ferma, ma la giustizia, anche se rallentata, continuava a muoversi. Le udienze telematiche avevano sostituito le aule dei tribunali, e per molti professionisti la vita lavorativa si era trasferita sullo schermo di un computer.

Martina D'Ambrogio, però, non si è mai concessa un attimo di pausa. «Avevo un senso profondo di responsabilità – spiega –. Anche da casa, dovevo assicurarmi che tutto procedesse, che i miei clienti non restassero soli».

In quei mesi ha vissuto anche episodi di ingiustizia: «Mi fu negato il rinvio di un’udienza nonostante fossi incinta di diversi mesi. Ma non mi sono arresa. Ho affrontato anche quello, a testa bassa, rispettando i miei doveri professionali».

Un racconto che restituisce la complessità del lavoro autonomo femminile in Italia, dove spesso la maternità non è tutelata allo stesso modo che nel lavoro dipendente.

Dal foro all’università: la passione per la formazione e la consulenza aziendale

Oggi, l’avvocato D’Ambrogio continua a esercitare la libera professione nello studio D’Ambrogio, specializzato in consulenza contabile, fiscale, tributaria e del lavoro per aziende. Ma non solo: insegna anche all’Università La Sapienza di Roma, dove è docente nel Master di II livello in Diritto Tributario.

«La formazione è una parte fondamentale del mio percorso – racconta –. Insegnare significa trasmettere non solo conoscenze, ma anche valori: la dedizione, la precisione e l’etica professionale».

Il suo metodo unisce teoria e pratica, mettendo al centro lo sviluppo di competenze concrete, indispensabili per affrontare il mondo del lavoro legale e tributario con consapevolezza.

“Non credo nelle quote rosa”: il valore della competenza oltre i privilegi

Una frase con cui Martina sintetizza la sua visione: «Non credo nelle quote rosa e nel privilegio del dover essere donna, ma nel lavoro duro e nella preparazione costante».

In un contesto in cui il dibattito sulla parità di genere nel mondo del lavoro è ancora acceso, le sue parole suonano come un invito a riflettere. Non una negazione della disparità, ma un’affermazione di merito e responsabilità individuale.

«Le opportunità devono arrivare perché si è capaci, non perché si appartiene a una categoria. È la competenza a fare la differenza, non il genere», spiega.

Questa posizione, pur non priva di spunti di discussione, rivela una convinzione profonda: l’emancipazione passa attraverso la professionalità e la formazione continua, non attraverso privilegi o corsie preferenziali.

Il messaggio di Martina D’Ambrogio: la maternità come forza, non come limite

La storia di Martina D’Ambrogio è quella di molte donne che scelgono di non fermarsi, pur affrontando difficoltà che spesso restano invisibili. Ma nel suo racconto emerge anche un messaggio positivo e universale: la maternità non è un ostacolo, bensì una risorsa di energia e consapevolezza.

«Diventare madre mi ha reso più forte, più organizzata, più determinata. Ho imparato a gestire il tempo in modo diverso, a dare priorità alle cose che contano davvero», confida.

Oggi, tre anni dopo quella laurea discussa con il pancione e il coraggio nel cuore, continua a costruire un percorso fondato su competenza e passione. E il suo esempio diventa un modello per molte giovani professioniste che cercano di conciliare carriera, famiglia e realizzazione personale.

Una storia che sa di futuro

In un periodo storico in cui ancora troppe donne abbandonano il lavoro dopo la nascita di un figlio, la testimonianza di Martina D’Ambrogio è un segnale di speranza. Non un’eccezione, ma una prova concreta che è possibile conciliare maternità e professione, a patto che esistano sostegni reali e una cultura più matura del lavoro femminile.

Il suo percorso dimostra che la determinazione può trasformarsi in ispirazione collettiva. E, come lei stessa ama ricordare, «non esiste successo senza sacrificio, ma ogni sacrificio ha senso se ti permette di vivere pienamente la tua passione».