Martina può andare, ora c’è lei | Maria la richiama sul trono dopo 20 anni: migliaia di telefonate al centralino

Una nuova tronista è pronta a prendere il posto di Martina, dopo ben 20 anni è tornata sul trono. Ecco di chi si tratta

L’edizione di Uomini e Donne di quest’anno è stata sicuramente ricca di colpi di scena e a quanto pare, molti altri ci attendono ancora.

Tutto è partito con trono di Alessio Pecorelli cacciato dalla padrona di casa per non aver rispettato il regolamento del programma e per la sua presunta relazione all’esterno.

Non è passato molto tempo e anche l’altro tronista Michele Longobardi è stato cacciato dal dating show per aver preso in giro tutti con tanto di prove che sono arrivate alla redazione. Il pubblico a casa e in studio, non ha reagito per nulla bene a quanto successo.

Infine c’è lei, Martina De Ioannon che è riuscita ad appassionare i telespettatori con il suo percorso tanto da aver fatto la scelta in questi giorni.

Uomini e donne, Chi prenderà il posto di Martina?

Sono ormai emerse sul web le anticipazioni sulla scelta di Martina tra Gianmarco e Ciro. A quanto pare la bella romana avrebbe scelto il napoletano, nonostante in molti tifavano per Gianmarco.

Per questo, adesso tutti si interrogano chi prenderà il posto della tronista. Come riporta lanostratv.it, Maria de Filippi avrebbe già deciso la sua sostituta. Nessuno poteva immaginarlo…

La nuova tronista è proprio lei

Secondo le anticipazioni, nella puntata del 14/01/2025 è stata annunciata la nuova tronista, Tina Cipollari. Ebbene si l’amata opinionista ora si mette gioco per trovare l’amore. Per lei sarebbero scesi già tre uomini. Si segnala che quest’ultima ha già raccontato di questa sua nuova avventura che l’aspetta in un’intervista rilasciata oggi al settimanale Chi, riferendo di aver deciso di sedersi sul trono perché stufa di essere single: “Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola…”. La nuova tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha poi precisato di essere ben consapevole che non esista l’uomo ideale, ma spera di riuscire a trovare un uomo che possa incuriosirla.

Non ha un prototipo di uomo ben preciso, ma ha sottolineato che oltre a piacerle e incuriosirla, non deve essere troppo giovane visto che mai potrebbe perdere la testa per un giovane di 30 anni, come ha ribadito nell’intervista. Detto questo la nuova tronista del dating show dell’ammiraglia Mediaset ha anche colto l’occasione per chiarire di non voler in maniera più assoluta uno spiantato che magari vorrebbe essere mantenuto. Quello che è sicuro è che Tina Cipollari fa sul serio, anche perché sogna di sposarsi nuovamente.