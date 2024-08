Massimo Boldi, massacro in piena regola | ‘Non è possibile’: il celebre attore ridotto così

Massimo Boldi è finito sotto le luci dei riflettori. Il celebre attore comico milanese ha subito nelle ultime ore un autentico linciaggio

Di circa quarant’anni è uno degli indiscussi protagonisti della commedia italiana e dei cosiddetti cinepattoni, i film comici destinati a fare cassa durante le vacanze di Natale. Stiamo parlando di Massimo Boldi, il settantanovenne attore comico e cabarettista che per oltre vent’anni ha condiviso la sua carriera con altri interpreti di primo piano, su tutti Christian De Sica.

Dalla sua prima apparizione sul grande schermo, l’esordio nel film “Due cuori, una cappella” del 1975 sono trascorsi ben quarantanove anni. L’ultimo film che lo ha visto protagonista è “Chi ha rapito Jerry Calà“, diretto dallo stesso attore di origine siciliana nel 2023.

Nonostante i tanti successi e consensi ottenuti nel corso degli anni, Boldi non ha mai goduto dei giudizi benevoli da parte della maggior parte della critica. In molti lo hanno infatti accusato di non essere all’altezza dei tanti ruoli interpretati nel corso della sua carriera e di possedere le qualità di un modesto cabarettista piuttosto che di un attore vero e proprio.

Boldi non ha mai replicato alle numerose critiche piovutegli addosso: in fondo per lui parlano i record d’incasso messi a segno da alcuni dei cinepanettoni che lo hanno visto protagonista. Ma quanto accaduto poche ore fa non ha nulla a che fare con il giudizio in merito al suo profilo attoriale.

Massimo Boldi, si scatena il panico: i social lo stanno facendo a pezzi

Boldi, in occasione della festività di Ferragosto, ha risposto a un messaggio pubblicato sui social dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto inviare gli auguri a tutti i cittadini italiani postando contestualmente una foto che la ritraeva in piscina insieme alla figlia Ginevra.

Il settantanovenne attore milanese ha replicato a sua volta con una serie di elogi e complimenti per il lavoro svolto finora alla guida del nostro Paese: “Buon Ferragosto amata Giorgia, nostra presidente del Consiglio, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese il meglio“.

Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti! pic.twitter.com/ijX9EPfqwg — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 15, 2024

Massimo Boldi, i complimenti a Giorgia Meloni scatenano il caos: tutti contro di lui

Apriti, cielo! Massimo Boldi è stato fin da subito preso di mira da migliaia di utenti, letteralmente scatenati nel lanciare accuse e critiche di ogni tipo nei confronti dell’anziano attore lombardo. Questi sono solo due dei commenti che Boldi si è visto recapitare sui suoi profili social.

“Vieni a fare il lecca c***o alla Meloni per un posto in Rai“, “Forse ha bisogno di un posto in Rai???“. Illazioni molto pesanti alle quali Massimo Boldi non ha risposto, almeno per il momento. Gli attacchi nel frattempo proseguono.