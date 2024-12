MasterChef, che fine hanno fatto tutti i vincitori? Alcuni hanno cambiato VITA: non li riconosce nessuno

Lo storico talent show gastronomico ha visto tanti concorrenti diventare grandi protagonisti. Molti di loro sono spariti dal piccolo schermo

Siamo giunti quest’anno alla quattordicesima edizione di MasterChef Italia e all’inizio della prossima primavera conosceremo il nome del vincitore. Scopriremo chi è il quattordicesimo aspirante chef che si sarà aggiudicato l’ambito talent.

Com’è noto da sette anni a questa parte i tre giudici chiamati ad emettere i verdetti in merito ai piatti preparati dai concorrenti sono tre: l’immarcescibile Bruno Barbieri, l’unico sempre presente fin dalla prima edizione, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo.

In questi tredici lunghi anni si sono avvicendati autentici talenti della cucina, persone in cerca di un po’ di visibilità e semplici curiosi. Alla fine a vincere le edizioni di MasterChef sono stati sempre veri e propri aspiranti chef in piena regola.

La domanda che telespettatori e utenti dei social si pongono è se i vincitori di tutte le edizioni del talent siano rimasti o meno a far parte dell’ambiente culinario e gastronomico. Ebbene, la risposta è univoca e senza appello.

MasterChef, i vincitori hanno preso tutti la stessa strada: spettatori spiazzati

Questo è l’elenco dei tredici aspiranti chef che si sono aggiudicati le precedenti edizioni del talent culinario. Tutti personaggi che in un modo o nell’altro hanno lasciato un segno profondo nella storia del programma.

Va infatti sottolineato che a differenza di altre storiche trasmissioni MasterChef è una delle poche che non ha mai accusato cali evidenti in termini di ascolto. Anzi, con il passare del tempo l’indice di gradimento è cresciuto parecchio.

MasterChef Italia, vi ricordate tutti i vincitori? Ecco chi sono

Loro, i fortunati e bravi vincitori del talent sono Spyros Theodoridis, Tiziana Stefanelli, Federico Ferrero, Stefano Callegaro, Erica Liverani, Valerio Braschi, Simone Scipioni, Valeria Raciti, Antonio Lorenzon, Francesco Aquila, Tracy Eboigbodin, Edoardo Franco ed Eleonora Riso.

Tredici persone di successo, professionisti che ad oggi operano tutti nel settore della gastronomia e della cucina. C’è chi scrive libri e basta, chi invece ha aperto ristoranti e locali che riscuotono grande successo. La vittoria a MasterChef è stata una catapulta verso il successo, uno strumento utile e necessario a realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni. L’auspicio è che anche il vincitore di questa nuova edizione possa riscuotere consensi analoghi. Staremo a vedere, non resta che gustarci i piatti che escono dalla cucina di Sky Uno.