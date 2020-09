Matteo Salvini ad Anguillara: “Un sindaco leghista si occupa prima degli italiani”

Matteo Salvini ad Anguillara Sabazia. Venerdì pomeriggio, 25 settembre, il leader della lega è stato ospite ad Anguillara per sostenere il candidato Angelo Pizzigallo nella piazza mercato, in Via Anguillarese.

Salvini non ha perso l’occasione per attaccare il governo sul problema migranti, in particolare sull’arrivo in Sardegna della Alan Kurdi con a bordo 125 migranti, di cui 25 resteranno in Italia. Il leader leghista ha attaccato anche la Ministra Lucia Azzolina sulla questione scuola. E poi sulla corsa a sindaco di Anguillara usa una metafora calcistica: “Partiamo con il vantaggio ma al ballottaggio si riparte da zero a zero, quindi mi raccomando lavorate casa per casa. La prossima settimana andrò in tribunale a testa alta in difesa degli italiani”, ha poi concluso in riferimento al processo sulla nave militare Gregoretti che lo vede indagato per sequestro di persona.

Al ballottaggio il 5 ottobre

Angelo Pizzigallo parte in vantaggio per il ballottaggio del 5 ottobre che vede Michele Cardone (Pd) come sfidante. I candidati hanno ottenuto rispettivamente il 35,05% e il 29,79% al primo turno delle amministrative del 20 e 21 settembre, ma a fare la differenza al secondo turno potranno essere i 3.183 voti raccolti dagli altri due candidati sindaci Falconi e Manciuria arrivati terzo e quarto ed esclusi quindi dal ballottaggio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il candidato sindaco Pd, Michele Cardone attacca: “Show dei big ad Anguillara? No grazie. Invitare Salvini in un momento di emergenza sanitaria è da irresponsabili – incalza Cardone – anche noi avremmo potuto anche noi fare scelte diverse, immaginare di invitare personalità che dessero lustro, ma questo non aiuta Anguillara. Siamo preoccupati per il rischio di assembramenti che in un momento così delicato non possiamo permetterci errori.”

Il candidato Angelo Pizzigallo ha assicurato che “sono state rispettate tutte le norme anti-Covid” riguardo al comizio al quale ha partecipato il leader della Lega.

Il consigliere regionale Emiliano Minnucci ha dichiarato “non avendo nulla da dire o da proporre tentano il tiro della disperazione provando a buttarla sulla politica nazionale. Gli elettori vogliono discutere del futuro del nostro paese e non dei proclami modello Papeete.”

Salvini infiamma dunque la campagna elettorale del comune lacustre a poco più di una settimana dal voto che decreterà il successore della sindaca Sabrina Anselmo.

Chiara Marricchi

Spallanzani: “A luglio non avevamo pazienti Covid, oggi sono 120: aumentiamo posti letto”

Claudio Lotito senatore, Salvini: “Vado a Formello e parlo con Lotito”