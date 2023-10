Matthew Perry, cosa sappiamo su causa morte

(Adnkronos) – Saranno necessarie ulteriori indagini per chiarire la causa della morte di Matthew Perry, l'attore americano di 54 anni trovato morto sabato. "È stata condotta un'autopsia, ma gli investigatori sono in attesa dei risultati dei rapporti tossicologici per determinare la causa della morte di Perry", ha spiegato l'ufficio del medico legale alla Cnn. Questi rapporti possono richiedere alcune settimane. Gli investigatori stanno cercando di determinare se eventuali sostanze possano aver contribuito alla morte di Perry, secondo una fonte delle forze dell'ordine. Perry, l'attore che interpretava il ruolo di Chandler Bing nella sitcom statunitense di successo 'Friends', è stato trovato privo di sensi nella sua vasca idromassaggio. I genitori di Perry, John Bennett Perry e Suzanne Morrison, insieme al patrigno Keith Morrison, si sono recati a casa dell'attore sabato sera. I co produttori di 'Friends' Marta Kauffman e David Crane e il produttore esecutivo Kevin Bright hanno rilasciato domenica una dichiarazione alla Cnn, dicendo di essere "scioccati e profondamente rattristati per la morte del nostro amato amico Matthew. Sembra ancora impossibile. Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati ad averlo avuto nella nostra vita. Era un talento brillante". Lisa Kudrow, l'attriche che ha interpretato il ruolo di Phoebe Buffay nella sitcom Usa Friends, starebbe pensando di adottare il cane 'Alfred' di Matthew Perry. E' quanto rileva il 'Daily Mail' che ha parlato con una fonte vicina alla Kudrow e ai suoi colleghi del cast. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata