Matthew Perry e la foto-profezia prima della morte

(Adnkronos) – "Oh, quindi l'acqua calda che gira intorno ti fa sentire bene? Sono Mattman". E' il commento che accompagna una foto su Instagram che la star di 'Friends' Matthew Perry ha condiviso pochi giorni prima della sua morte, avvenuta stanotte. L'immagine, l'ultima dell'attore 54enne sui social, risale al 23 ottobre scorso, e lo ritrae immerso nell'acqua di una piscina, di notte, con delle cuffie audio addosso. L'attore si trova all'angolo della vasca, ha gli occhi chiusi e in cielo si staglia la luna coperta in parte dalle nuvole. Lo stesso giorno, l'attore aveva condiviso un video della luna, facendo uno strano riferimento a Batman. "Capisci cosa sto cercando di dirti? – Sono Mattman", scriveva Perry. Difficile ipotizzare a chi fosse rivolto il messaggio, che adesso resterà senza risposta.

