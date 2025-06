Maturità 2025, ci siamo! Le ipotesi sulle tracce e la calendarizzazione delle prove

È arrivato il momento tanto atteso: la notte che precede la maturità, carica di emozioni, ricordi e aspettative. Una notte particolare, che accomuna generazioni diverse: chi l’ha già vissuta, chi la sta vivendo ora e chi la vivrà in futuro. Mancano poche ore e poi, per circa 47mila studenti del Lazio, inizierà ufficialmente l’esame di Stato. Mercoledì mattina, 18 giugno, infatti, prenderà il via la prima prova scritta, tra ansia e adrenalina, ultime ripetizioni, saluti tra compagni di classe e riti scaramantici come cantare a squarciagola brani simbolo di questo momento.

Maturità 2025, organizzazione e prove d’esame

Nel frattempo, la macchina organizzativa è all'opera per assicurare che tutto sia pronto. L'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha dovuto sostituire circa l'8% dei presidenti di commissione a Roma e provincia, circa un centinaio su 1.300, a causa di rinunce dell'ultimo minuto. Stesso tasso di sostituzione anche per i commissari interni ed esterni. L'Usr ha comunque provveduto rapidamente a nominare i sostituti, in modo da garantire la regolare partenza degli esami.

Alle 8:30 di domani, 18 giugno, per sei ore, si svolgerà la prova di italiano, identica in tutto il Paese. I maturandi, tra statali e paritarie, sono 34mila solo nella Capitale, ai quali si aggiungono 4.700 a Latina, 4.200 a Frosinone, 2.400 a Viterbo e 1.300 a Rieti. Gli studenti potranno scegliere tra sette tracce suddivise in tre tipologie: analisi del testo, tema di attualità e saggio argomentativo.

Giovedì toccherà alla seconda prova scritta, diversa a seconda dell'indirizzo scolastico: al liceo classico si tradurrà latino, allo scientifico si risolveranno problemi di matematica, nei licei linguistici si affronterà una prova in lingua straniera, mentre negli istituti tecnici e professionali ci saranno quesiti legati alle materie caratterizzanti il corso di studi.

A partire da lunedì prossimo cominceranno i colloqui orali, che si protrarranno per diverse settimane. Ogni giorno potranno essere interrogati al massimo cinque studenti. Durante il colloquio, i candidati dovranno affrontare un tema scelto in chiave interdisciplinare e dimostrare di aver acquisito conoscenze, capacità critica e padronanza delle materie.

Maturità 2025, le ipotesi sulle tracce

In queste ore che precedono l'inizio, molti ragazzi sono impegnati a cercare possibili indizi sui temi delle tracce. Si guarda agli anniversari di figure storiche della letteratura italiana come Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Ignazio Silone, Pier Paolo Pasolini o Leonardo Sciascia. Ma anche a eventi simbolici come la Liberazione o figure di rilievo come Giovanni Paolo II. Per l'attualità si fanno strada argomenti come l'intelligenza artificiale, i conflitti in corso nel mondo, la figura di Papa Leone XIV e il tema della violenza di genere.

In ogni caso, indipendentemente da ciò che troveranno sul foglio d’esame, agli studenti è giunto il messaggio di incoraggiamento della direttrice dell’Usr Lazio, Anna Paola Sabatini: «Che questo esame rappresenti una tappa significativa e di crescita, e che il percorso scolastico affrontato finora sia il trampolino per costruire un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni».

