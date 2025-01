Maturità 2025: tutte le novità sulle prove e l’ammissione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le discipline della seconda prova scritta della Maturità 2025 con il decreto firmato dal ministro Giuseppe Valditara. Tra le materie individuate spiccano Latino per il Liceo Classico, Matematica per il Liceo Scientifico, Lingua e Cultura Straniera 1 per il Liceo Linguistico, nonché discipline tecniche per gli Istituti Tecnici e Professionali.

Valditara: “Esame che valorizza gli studenti”

L’obiettivo dichiarato dal ministro Valditara è quello di consentire a ogni candidato di esprimere al meglio il proprio percorso di apprendimento. Inoltre, tra gli elementi di valutazione vi sarà anche il comportamento degli studenti, in un’ottica di promozione della cultura del rispetto e della responsabilità individuale.

Date e struttura dell’esame di Stato

La prima prova scritta, comune a tutti gli indirizzi, si svolgerà il 18 giugno 2025 a partire dalle 8:30. A questa seguirà la seconda prova scritta, che riguarderà le discipline caratterizzanti il percorso di studi. Per alcuni indirizzi specifici, come le sezioni EsaBac, EsaBac Techno e le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, è prevista anche una terza prova scritta.

Il colloquio orale avrà lo scopo di verificare le conoscenze e le competenze acquisite, compresa l’esperienza svolta nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e in Educazione Civica. Per gli studenti con una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio includerà un elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale.

Le materie della seconda prova

Ecco le discipline principali per la seconda prova scritta nei vari indirizzi:

Licei : Liceo Classico: Latino Liceo Scientifico: Matematica (anche per Scienze Applicate e Indirizzo Sportivo) Liceo Linguistico: Lingua e Cultura Straniera 1 Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane (Diritto ed Economia Politica per l’opzione Economico-sociale) Liceo Artistico: Discipline progettuali caratteristiche Liceo Musicale: Teoria, Analisi e Composizione Liceo Coreutico: Tecniche della Danza

: Istituti Tecnici : Amministrazione, Finanza e Marketing: Economia Aziendale Relazioni Internazionali per il Marketing: Lingua Inglese Sistemi Informativi Aziendali: Informatica Turismo: Lingua Inglese Costruzioni, Ambiente e Territorio: Geopedologia, Economia ed Estimo Informatica e Telecomunicazioni: Informatica per l’articolazione “Informatica” e Telecomunicazioni per l’articolazione “Telecomunicazioni” Grafica e Comunicazione: Progettazione Multimediale Settore Agrario: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione (Enologia per Viticoltura ed Enologia)

:

Ammissione all’Esame e valutazione del comportamento

Per essere ammessi alla Maturità 2025, gli studenti dovranno aver completato i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto) e dimostrare il possesso delle competenze richieste dal proprio indirizzo di studi.

L’elemento più innovativo dell’esame è la considerazione del comportamento scolastico: chi otterrà il voto minimo di sei decimi dovrà affrontare una prova aggiuntiva con la presentazione di un elaborato su temi di cittadinanza attiva e solidale.

Un esame più rigoroso e inclusivo

L’Esame di Stato 2025 punta a coniugare qualità dell’istruzione e formazione dei cittadini del futuro. Con l’introduzione di una valutazione più strutturata e l’attenzione ai valori della cittadinanza attiva, la nuova Maturità rappresenterà un traguardo accademico e anche una prova di responsabilità per i giovani studenti italiani.