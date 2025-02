Maurizio Armanetti e la mente quantistica oltre i confini della scienza

Maurizio Armanetti è geobiologo e rabdomante professionista, ed è noto per le ricerche idriche e per la scoperta di preziose e rare acque termali, i cui successi sono stati certificati ufficialmente da enti pubblici nazionali. I suoi risultati hanno suscitato l’interesse non solo dei giornali italiani, ma anche del popolare settimanale americano National Enquirer e del prestigioso New York Times. Ha ricevuto nella sua lunga carriera lettere di apprezzamento da parte di alte cariche istituzionali e in varie occasioni è stato intervistato nelle trasmissioni televisive. Lo abbiamo incontrato anche noi per una intervista molto interessante.

Ha annunciato un progetto rivoluzionario che unisce la sua abilità mentale nella ricerca idrica e termale alla fisica quantistica

Ho annunciato l’utilizzo di una biotecnologia innovativa, frutto di 50 anni di ricerca. Una metodologia che mi permetterà di dimostrare scientificamente il primo teletrasporto umano quantistico, non fisico ma basato sul sistema mente-cervello, operante in entanglement quantistico deterministico, con proiezione del corpo quantico a distanze enormi e comportando una ridefinizione dei confini tra mente, materia ed energia.

Il progetto: dagli Stati Uniti, un autorevole produttore cinematografico di Hollywood, Oscar Generale, invierà le coordinate di un sito target. Da Pontremoli, applicherò la coscienza non locale per individuare una falda termale a migliaia di chilometri di distanza e trascriverò i dati in una relazione alla presenza di un notaio, di Jacopo Ferri, Sindaco di Pontremoli, del Prof. Adolfo Panfili, pioniere della Medicina Ortomolecolare, di Francesco Cintelli, geologo esperto in ricerca geotermica e di autorità pubbliche e scienziati accreditati.

In un successivo sopralluogo fisico in loco, correggerò eventuali discrepanze rispetto al picchetto virtuale su Google Maps, che, non essendo perfettamente preciso nella geolocalizzazione, può presentare una differenza di alcuni metri tra la posizione segnata sulla mappa e la realtà.

Invece tutti i dati relativi alle profondità delle quote termali, alle temperature dell’acqua termale alle varie quote rimarranno gli stessi previsti a migliaia di km di distanza da Pontremoli all’America.

I risultati della trivellazione e l’analisi derivante dal logs geologico nel foro confermeranno i dati acquisiti, validando l’efficacia del metodo. Questo esperimento, ripreso in ogni fase, sarà documentato in un Docufilm di rilevanza internazionale.

Maurizio Armanetti e il produttore hollywoodiano Oscar Generale (a sinistra)

Non teme di mettere a rischio la sua carriera in caso di insuccesso?

Assolutamente no. Questa metodologia l’ho lungamente testata con successo ed è sotto il mio totale controllo. La differenza è che, questa volta, sarà un evento pubblico fin dall’inizio, con la metodologia utilizzata dichiarata in precedenza e l’intero processo completamente documentato. Grazie al mio metodo quantistico che ho chiamato Quantumestesia Il mio tasso di successo nell’identificazione di una falda termale nei lavori per Enti Dello Stato italiano è di oltre il 99%.

Ovviamente, le ricerche termali a distanza in modalità quantistica non hanno nulla a che vedere con la tele-radioestesia, che non ho mai utilizzato, ritenendola scarsamente efficace.

Come ha fatto a raggiungere risultati che sembrano fantascientifici per la scienza tradizionale?

Attraverso lo studio del cervello deterministico e della mente quantistica. Ho iniziato 50 anni fa con la cultura orientale e la rabdomanzia-radioestesia professionale, diventando il primo rabdomante professionista d’Europa iscritto alla Camera di Commercio con la dizione di Libero Professionista in Rabdomanzia.

In seguito ho fondato la mia società di ricerche idriche e termali con incarichi sia in Italia che all’estero.

I miei risultati nel campo delle scoperte termali, certificati ufficialmente, hanno destato molto stupore e da lì è nata la videoconferenza con l’America ed il contatto con molti scienziati che studiano il collegamento tra Cervello, coscienza, coscienza non locale e la fisica quantistica. Senza le speciali tecniche yoga, la creazione del programma mentale, il metodo Bioenergen per il potenziamento psicofisico, non avrei mai raggiunto questi livelli di precisione.

Può raccontarci alcuni successi certificati?

Nel campo delle ricerche idriche, un successo straordinario, riportato anche dal New York Times e dal National Enquirer, si verificò quando il gestore dell’acquedotto di Rapallo l’ITALGAS mi rilasciò un documento ufficiale attestante l’esattezza della mia ricerca idrica sul punto di perforazione, sulla profondità e quantità di una falda acquifera, nel comune di Rapallo dove geologi e rabdomanti avevano fallito per 85 anni. Una tesi di Laurea in geologia all’Università di Genova descrisse, prima del mio successo, gli 85 anni di fallimenti nella ricerca idrica a Rapallo.

Nel campo delle acque termali, i casi più rilevanti riguardano Villafranca in Lunigiana (MS) e Valdieri (CN). A Valdieri la Regione Piemonte aveva incaricato il Politecnico di Torino di supervisionare i lavori di ricerche termali con relazione scientifica finale . Dopo tre mesi di studi da parte di una società di geologia la perforazione spinta fino a 750 metri fu fallimentare.

Incaricato di salvare il progetto termale, condussi una ricerca che ebbe pieno successo, con una precisione superiore al 99% nella determinazione del punto di perforazione, delle profondità e delle temperature alle varie quote di profondità dell’acqua termale.

Per maggiori dettagli

Oltre all’esperimento quantistico, quali sono i suoi progetti futuri?

Sto sviluppando importanti collaborazioni. Ad esempio con il geologo Francesco Cintelli, esperto in tecnologie avanzate per la ricerca idrica, abbiamo avviato alcuni progetti di collaborazione che uniscono e potenziano le nostre rispettive abilità professionali, mantenendole comunque indipendenti, per lo sviluppo di progetti idrici e minerari in varie parti del mondo.

Sicuramente entro il 2025 sposterò il 90% della mia attività in America dove il merito viene riconosciuto e la burocrazia non intralcia il lavoro degli imprenditori. La situazione italiana è drammatica, una burocrazia assurda che impedisce lo sviluppo economico e, per quanto riguarda la giustizia, tutti ormai ne conosciamo le problematiche.

Per fare un esempio, a parte il problema della burocrazia e della giustizia, basti pensare che il nostro sottosuolo diversamente da quanto accade in Francia e Germania, ci permetterebbe con un utilizzo intelligente della Geotermia a media e alta entalpia di soddisfare non solo il fabbisogno energetico nazionale, ma di diventare esportatori del surplus energetico prodotto.

Ci sta dando una notizia incredibile…

Siccome l’utilizzo della fonte di energia geotermica si sviluppa in verticale, senza consumo di suolo, questa può essere prodotta con l’alta entalpia in zone industriali e porti, dove l’energia elettrica generata può essere trasformata in idrogeno green.

A livello diffuso, sempre in chiave green, la media e bassa entalpia può essere sfruttata in ambito agricolo e turistico, rendendo queste realtà energeticamente indipendenti. Inoltre, la scoperta di nuove acque termali calde le renderebbe un’attrattiva internazionale, potenziando sia il settore agricolo che quello turistico.

Perché allora l’Italia non sfrutta la straordinaria opportunità offerta dal sottosuolo?

La risposta è nota a tutti: l’asservimento alle lobby. Finché queste non lo decideranno, saremo destinati a restare poveri, pur avendo una ricchezza inesplorata sotto i nostri piedi. Basti pensare all’esempio più evidente, all’enorme potenziale geotermico inutilizzato della Campania, non solo per la presenza del Vesuvio, ma anche per il super vulcano sottomarino e l’intera situazione geologica della regione. Siamo nella classica tragicommedia all’italiana: abitanti di una terra ricca che restano poveri.

www.armanettimaurizio.net

armanettimaurizio@gmail.com

© Riproduzione riservata