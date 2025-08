Mauro Costa, maggiore della Polizia Locale va in pensione: un simbolo per la comunità di Ostia

Quarant’anni di servizio a Ostia

Dal lontano marzo del 1985 al primo agosto del 2025, il maggiore Mauro Costa ha solcato le strade di Ostia, lasciando un'impronta indelebile come capo della sezione della polizia stradale e leader del nucleo motociclisti per il Gruppo X Mare. Con la sua inconfondibile divisa e in sella alla moto d'ordinanza, Costa ha rappresentato un vero e proprio simbolo per la comunità locale.

Dalla Banda della Magliana agli interventi salvavita

Nel corso della sua carriera, il maggiore Costa è stato protagonista di episodi che ormai fanno parte della storia recente di Ostia. Dai tempi turbolenti della Banda della Magliana fino agli interventi più delicati per salvare turisti in difficoltà, la sua presenza non è mai mancata nei momenti cruciali. Con diciotto encomi all’attivo, la sua dedizione al dovere e alla sicurezza pubblica è stata ampiamente riconosciuta.

L’eredità di un leader carismatico

Costa non è stato solo un poliziotto; era una guida carismatica per molti colleghi più giovani. Il suo approccio pragmatico e umano ha ispirato generazioni di agenti che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco. Ora che si avvia verso la meritata pensione, resta l'eredità di un esempio da seguire.

La celebrazione del pensionamento

Il momento dell'addio alle scene operative è stato segnato da una cerimonia sobria ma sentita. Colleghi e superiori si sono riuniti per celebrare il contributo straordinario di Costa alla città. Un addio che sa più di "arrivederci", perché la sua figura rimane ben presente nei cuori di chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui.

Sguardo verso il futuro

Mentre si gode questo nuovo capitolo della vita, il maggiore Costa lascia le sue responsabilità nelle mani capaci dei suoi successori. La comunità lo saluta con gratitudine e affetto, certa che continuerà a ispirare coloro che seguiranno le sue orme.

