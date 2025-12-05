Maxi blitz contro il clan Senese a Roma: 14 arresti e nuovi scenari sulla criminalità del territorio

All’alba di venerdì i carabinieri hanno dato esecuzione a un articolato intervento che ha colpito presunti appartenenti o fiancheggiatori del clan Senese, uno dei gruppi più radicati nella criminalità romana. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato a quattordici arresti in diverse zone della città e ha richiesto il coinvolgimento dei reparti speciali, a conferma dell’importanza del quadro investigativo. Le accuse includono tentato omicidio, detenzione e porto illecito di armi, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, oltre a un tentato sequestro di persona con finalità di agevolare attività riconducibili all’associazione mafiosa. Un mosaico che mette in luce dinamiche consolidate e nuovi intrecci emersi nel territorio romano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Maxi blitz contro il clan Senese: un’operazione che colpisce figure chiave del territorio

Fra gli arrestati ci sono nomi noti nella storia recente della criminalità capitolina. Angelo Senese, fratello del boss Michele, è considerato dagli investigatori un punto di riferimento del sodalizio. Accanto a lui compaiono figure cresciute in ambienti ultrà, come Ettore Abramo, detto "Pluto", già molto vicino a Fabrizio Piscitelli "Diabolik", ex leader degli Irriducibili laziali ucciso nel 2019. Presente anche Girolamo Finizio, conosciuto come "Cillo", nipote di "Michele 'o pazzo" e attivo nel tifo organizzato romanista. I fratelli Alvise e Leopoldo Cobianchi aggiungono un ulteriore tassello alla vicenda, poiché già coinvolti in indagini su appalti ed estorsioni, anche nel Nord Italia. Colpisce inoltre la presenza di Kevin Di Napoli, ex pugile di Ostia, in passato vittima di un agguato e di un attentato alla palestra di famiglia. Un gruppo variegato, collegato da rapporti fluidi che uniscono affari, opportunità e una reputazione utile per imporre il controllo del territorio.

Maxi blitz contro il clan Senese: il peso degli ambienti ultrà nella mappa criminale romana

La partecipazione di figure legate alle curve della Capitale è un elemento che gli investigatori osservano da tempo. Gli ambienti ultrà, per la loro capacità di mobilitare persone e creare legami informali, sono stati negli anni terreno ideale per derive violente ed espansioni illegali. L'indagine dimostra come alcuni gruppi, pur appartenendo a tifoserie rivali, possano trovare spazio in un unico schema quando emergono interessi condivisi. Gli inquirenti ritengono che gli arrestati rappresentassero un segmento operativo importante per contatti, capacità intimidatorie e disponibilità di reti capaci di muoversi in più contesti. Il coinvolgimento di elementi giovani come Di Napoli, unito alla presenza di figure storiche, mostra come questi circuiti continuino a rigenerarsi attraverso nuove generazioni che ne ereditano struttura e metodi.

Maxi blitz contro il clan Senese: l’aggressione al gioielliere e il punto di contatto con il clan Di Lauro

Uno degli episodi ricostruiti riguarda la violenta aggressione a un gioielliere romano, al centro di interessi economici significativi. Chi indaga ritiene che il commerciante fosse stato avvicinato da un uomo della Capitale che si presentava come emissario della famiglia Senese, rivendicando così un’autorità su affari e pagamenti. Il gesto avrebbe generato la dura reazione del clan Di Lauro, attivo nell’area napoletana, che aveva maturato proprie aspettative sullo stesso obiettivo. Ne sarebbe derivato un confronto teso, alimentato da richieste risarcitorie e rivendicazioni di competenza territoriale. In questo passaggio riemerge il nome di Angelo Senese, considerato dagli inquirenti un mediatore diretto della vicenda. La dinamica evidenzia come due gruppi con storie e modalità operative differenti possano incrociarsi sul piano economico, arrivando a valutare equilibri delicati e reazioni imprevedibili.

Maxi blitz contro il clan Senese: cosa cambia per la sicurezza nel Lazio

L’impatto dell’operazione non si limita ai singoli arresti. La DDA osserva da tempo la capacità del clan Senese di interferire su attività economiche e rapporti personali, con una presenza diffusa sul territorio romano e proiezioni anche fuori città. Il blitz di venerdì potrebbe ridurre nel breve periodo la forza operativa del gruppo, ma apre anche nuove riflessioni su come si stiano trasformando i rapporti fra organizzazioni locali e realtà criminali provenienti da altre regioni. L’interesse della malavita campana su settori della Capitale, unito alla disponibilità di manodopera giovane e violenta, mostra una struttura in evoluzione, capace di adattarsi alle pressioni investigative. Gli inquirenti considerano questo intervento un tassello fondamentale per comprendere gli sviluppi futuri della criminalità romana e la sua interazione con le reti nazionali. Le indagini proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di chiarire eventuali ulteriori connessioni e verificare se l’azione odierna possa incidere realmente sugli equilibri del sottobosco criminale del Lazio.