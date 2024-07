Maxi concorso aperto a tutti, la terza media è più che sufficiente | Iscriviti al bando e non perdere tempo: lo stipendio ti lascia a bocca aperta

Finalmente l’occasione fa al caso tuo, il maxi concorso è aperto a tutti

In Italia, il mercato del lavoro non è esattamente ciò che i cittadini si augurerebbero che questo fosse. Molti dipendenti, infatti, a partire dal 2020 e quindi con l’inizio della pandemia sono stati costretti a ridimensionamenti degli stipendi e delle mansioni, causati dai cali produttivi e quindi anche economici.

A complicare la situazione generata dalla pandemia, poi, sono state anche le due guerre che stanno sconvolgendo il mondo, quella tra Russia e Ucraina e quella tra Palestina e Israele. Queste hanno conseguenze poi anche sul costo della vita che, unito agli stipendi bassi e mai in crescita, causano un impoverimento importante.

Se anche tu quindi sei alla ricerca di un nuovo posto di lavoro che possa farti sentire utile, sereno e stabile dal punto di vista economico anche con l’andare del tempo, ecco qual è la tua occasione: partecipa al concorso, è aperto a tutti.

Il concorso per tutti, è la tua occasione

Se abiti in Puglia, questa potrebbe essere la tua occasione per trovare un lavoro stabile e sicuro dal punto di vista economico. Il Comune di Gallipoli, infatti, ha bandito un concorso per collaboratori tecnici manutentivi da inserire nell’area degli operatori esperti e sono disponibili sia contratti parziali che contratti a tempo indeterminato. Per presentare la propria candidatura si ha tempo fino al 25 luglio 2024. Sono richiesti la cittadinanza italiana, un’età minima di 18 anni, il godimento dei pieni diritti politici e civili, una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, l’assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire, l’idoneità fisica all’impiego, la patente di guida di tipo B, C e D e l’assenza di licenziamento presso una pubblica amministrazione per persistente rendimento insufficiente. Per quanto riguarda i requisiti scolastici, invece, è sufficiente la terza media.

Chi otterrà questo posto di lavoro sarà chiamato alla manutenzione del verde pubblico, delle strade e della segnaletica stradale, quindi ad eventuali lavori edili di modesta entità e a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Altri requisiti specifici

Entro la data di scadenza del bando e del tempo per la presentazione della domanda, il candidato deve inoltre possedere una conoscenza base della lingua inglese e una capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La mancanza dei requisiti comporta l’esclusione del candidato dal bando, in qualsiasi momento del processo.