Maxi concorso nel Lazio: 54mila euro all’anno, stipendio da capogiro | Le iscrizioni chiudono lunedì

Finalmente è arrivato il Maxi concorso nel Lazio che migliaia di cittadini senza occupazione stavano aspettando da tanto tempo.

Ecco quali sono le competenze e le figure professionali richieste dal bando, entro quando candidarsi e che cosa occorre per sostenere le prove selettive.

Verifica se hai già tutte le carte in regola per poter presentare la tua domanda di partecipazione e dai una svolta definitiva alla tua carriera.

Un’0ccasione così non si vedeva da tanto: non farti scappare la possibilità di lavorare nel Lazio e di cambiare la tua vita professionale.

Se vuoi portare a casa uno stipendio sicuro. Scopri subito le modalità di iscrizione alle prove selettive.

Maxi concorso nel Lazio, un’occasione lavorativa unica

Nonostante le difficoltà del mondo del lavoro in Italia, ogni tanto una novità positiva dà ancora speranza ai cittadini in cerca di occupazione. Questa volta si tratta di un maxi concorso nel Lazio. Finalmente una bella notizia per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare lavoro e per chi cerca un impiego nella regione della capitale d’Italia.

Lo stipendio supererà i 50.000 euro all’anno. Ad aver indetto il concorso pubblico è un ente italiano alla ricerca di ben 15 nuovi impiegati. Coloro che supereranno le selezioni saranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’ultimo giorno utile per poter inviare la propria candidatura è lunedì 18 novembre 2024. Dunque affrettati per capire quali sono i requisiti minimi necessari per candidarsi e quali sono i profili professionali richiesti.

A chi è rivolta la selezione del personale

Il concorso pubblico di cui parliamo è indetto dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 4 e si tratterà di una selezione per titoli ed esami per la copertura di 15 posti di dirigente medico – disciplina di medicina d’emergenza e urgenza. Come abbiamo anticipato, chi supererà il concorso sarà assunto con un contratto a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Roma.

È possibile verificare tutte le informazioni consultando il bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale numero 84 del 18 ottobre 2024. Per potersi candidare è necessario aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, essere iscritti all’Ordine dei Medici ad avere la specializzazione in disciplina di medicina d’emergenza e urgenza. Il concorso consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale. Chiunque voglia provare a essere assunto dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 4 potrà spedire una una PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente ovvero ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it. Come si legge sul sito web www.concorsipubblici.com, lo stipendio medio di un medico di pronto soccorso è di ben 54mila euro all’anno.