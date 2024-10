Maxi concorso nel Lazio, fiume di assunzioni e stipendi elevati | È l’occasione che aspetti da una vita

Sono tutti in coda per presentare la propria candidatura per il maxi concorso nel Lazio: è un’occasione da non perdere.

Se stai cercando una nuova posizione lavorativa o vorresti intraprendere una carriera nel pubblico impiego sappi che questo potrebbe essere proprio il tuo momento!

Finalmente la Regione Lazio ha indetto una selezione pubblica destinata all’assunzione di quasi 10.000 nuovi impiegati! Smetti di fare scrolling tra offerte di lavoro imbarazzanti e trova finalmente il posto fisso che per tanto tempo hai sognato.

L’attesa è finita, scopri subito quali a chi è rivolta questa offerta, quali sono i requisiti minimi per poter presentare la candidatura per il maxi concorso nel Lazio e quando è l’ultimo giorno utile per fare domanda.

Maxi concorso nel Lazio, l’opportunità lavorativa da non perdere

Finalmente è arrivata la ghiotta occasione per fare carriera nella regione più bella d’Italia. Ebbene sì, nei giorni scorsi, tramite un’apposita nota la Regione Lazio ha fatto sapere di aver messo stanziato oltre 660 milioni di euro, destinati a un’operazione di recruiting molto speciale.

Nel 2024 e 2025 verranno reclutate ben 9.700 nuove figure e la maggior parte dei nuovi assunti potrà essere inquadrato con un contratto a tempo indeterminato, entro l’anno saranno avviate collaborazioni professionali con 6.843 figure e vi saranno ben 1.541 stabilizzazioni. Inoltre, in occasione del Giubileo del 2025, si aggiungeranno altre 1.315 assunzioni. Vediamo quali sono, nello specifico, le skills richieste e le figure professionali destinate a occupare le posizioni vacanti, attraverso il maxi concorso nel Lazio.

Chi può presentare la propria candidatura

Se sei specializzato in medicina, infermieristica o hai competenze amministrative e contabili questa è l’opportunità che fa per te. L’occasione che stavi aspettando da una vita, finalmente, è arrivata. Il piano di reclutamento della Regione Lazio infatti è destinato proprio all’inserimento di nuovi impiegati nel settore della Sanità pubblica. L’operazione di recruiting sarà portata a compimento tra l’anno in corso e il prossimo e sarà finalizzato all’assunzione di medici, infermieri, ausiliari, tecnici sanitari e OSS, figure amministrative e contabili. Grazie alla selezione pubblica, l’organico dei servizi sanitari della Regione Lazio verrà incrementato del 17%, passando da 53.500 dipendenti a 62.662.

Ora dunque non resta che attendere la pubblicazione ufficiale del bando del maxi concorso nel Lazio sulla Gazzetta Ufficiale, come accade per tutti i concorsi pubblici italiani. Quel che è certo però è che arriverà a breve, dal momento che l’operazione di assunzioni sarà portata a termine entro il 2025. Quindi non resta che rimanere aggiornati e prepararsi, ripassando le materie d’esame.