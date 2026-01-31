MENU
CATEGORIE
Le notizie dei Comuni del Lazio

Maxi operazione anti-truffe online a Roma: 171 denunciati, recuperati 185mila euro per le vittime

I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, da ottobre 2025 a gennaio 2026, hanno colpito il fenomeno delle truffe online
Di Simone Fabi
Truffe online maxi operazione dei Carabinieri
Truffe online, maxi operazione dei Carabinieri

Un’azione investigativa ampia, costruita partendo dalle denunce dei cittadini e concentrata sulla scia dei soldi: così i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, da ottobre 2025 a gennaio 2026, hanno colpito il fenomeno delle truffe online, arrivando a denunciare 171 persone e a recuperare 185.000 euro già restituiti a chi aveva subito il danno.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI

Controffensiva dell’Arma contro i raggiri sul web: i numeri dell’indagine

L’intensificazione degli accertamenti, condotti dalle Stazioni dipendenti dalla Compagnia, ha portato alla denuncia di 171 soggetti: 149 italiani e 22 stranieri. L’ipotesi di reato contestata è truffa aggravata. Il quadro investigativo nasce da episodi ripetuti e segnalazioni circostanziate presentate da utenti convinti di trovarsi davanti a comunicazioni “ufficiali”, poi rivelatesi costruite ad arte per svuotare conti correnti o ottenere pagamenti rapidi.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI

Pagamenti illeciti ricostruiti: conti correnti, carte e social sotto la lente

Il cuore del lavoro è stato tecnico e metodico: ricostruzione della filiera dei pagamenti, incrocio di accertamenti bancari, verifiche su carte di credito, esame dei profili social usati per agganciare le vittime. In supporto, l’analisi dei tabulati telefonici e il monitoraggio dei flussi finanziari presso i gestori hanno consentito di consolidare un quadro indiziario sulle modalità operative attribuite agli indagati, con denaro dirottato su conti riconducibili ai presunti responsabili.

Finti messaggi “dalla banca” e falso antifrode: come scatta la trappola

Una delle tecniche più diffuse emerse nell’attività riguarda messaggi ingannevoli ricevuti sullo smartphone, spesso presentati come avvisi provenienti da istituti bancari: “operazione sospetta”, “accesso non autorizzato”, “conto a rischio”. A quel punto la vittima viene invitata a contattare un sedicente “ufficio antifrode”. Qui scatta il copione: pressioni psicologiche, urgenza, indicazioni precise e una richiesta netta, cioè non parlare con le forze dell’ordine o con i veri operatori bancari, descritti falsamente come complici.

LA TUA PUBBLICITÀ QUI

Bonifici “di sicurezza” e credenziali rubate: i conti svuotati in pochi minuti

Secondo la ricostruzione investigativa, alle persone offese veniva suggerito di effettuare bonifici immediati verso conti indicati come “sicuri”, con la promessa di mettere al riparo i risparmi. In altre situazioni i truffatori riuscivano a carpire credenziali di home banking, ottenendo accesso diretto ai conti e disponendo trasferimenti a catena. Dinamiche che sfruttano paura, confusione e tempi stretti: elementi che, nel digitale, possono fare la differenza in pochi click.

Non solo banca: finti ticket, assicurazioni fasulle e consegne “in ritardo”

L’attività ha individuato anche altri schemi ricorrenti: raggiri legati a presunti ritardi nelle consegne di acquisti online, con rimandi a siti-trappola finalizzati a sottrarre dati sensibili o a ottenere nuovi pagamenti; falsi portali per biglietti di spettacoli, costruiti per somigliare a piattaforme note; offerte di coperture assicurative a prezzi vantaggiosi, in realtà create solo per incassare denaro senza alcun servizio reale.

185mila euro restituiti: un esito concreto per chi aveva subito il danno

Oltre alle denunce, l’esito che pesa di più per molte famiglie è il recupero economico: i Carabinieri sono riusciti a recuperare e restituire complessivamente 185.000 euro. Un risultato che, pur non cancellando l’esperienza subita, dà un segnale operativo: colpire i flussi finanziari e intervenire in tempi utili può ridurre il danno e interrompere catene di pagamento costruite con precisione.

© Riproduzione riservata
 
CATEGORIA

Cronaca

DATA

Carabinieri Denunce Truffe online

Condividi l'articolo su

WhatsApp
Telegram
Facebook
Linkedin
X
Pinterest
E-mail
Stampa
Scorri lateralmente questa lista
CONDIVIDI

Condividi l'articolo su

WhatsApp
Telegram
Facebook
Linkedin
X
Pinterest
E-mail
Stampa
Scorri lateralmente questa lista
I PIU' LETTI