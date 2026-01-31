Maxi operazione anti-truffe online a Roma: 171 denunciati, recuperati 185mila euro per le vittime

Un’azione investigativa ampia, costruita partendo dalle denunce dei cittadini e concentrata sulla scia dei soldi: così i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, da ottobre 2025 a gennaio 2026, hanno colpito il fenomeno delle truffe online, arrivando a denunciare 171 persone e a recuperare 185.000 euro già restituiti a chi aveva subito il danno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Controffensiva dell’Arma contro i raggiri sul web: i numeri dell’indagine

L'intensificazione degli accertamenti, condotti dalle Stazioni dipendenti dalla Compagnia, ha portato alla denuncia di 171 soggetti: 149 italiani e 22 stranieri. L'ipotesi di reato contestata è truffa aggravata. Il quadro investigativo nasce da episodi ripetuti e segnalazioni circostanziate presentate da utenti convinti di trovarsi davanti a comunicazioni "ufficiali", poi rivelatesi costruite ad arte per svuotare conti correnti o ottenere pagamenti rapidi.

Pagamenti illeciti ricostruiti: conti correnti, carte e social sotto la lente

Il cuore del lavoro è stato tecnico e metodico: ricostruzione della filiera dei pagamenti, incrocio di accertamenti bancari, verifiche su carte di credito, esame dei profili social usati per agganciare le vittime. In supporto, l’analisi dei tabulati telefonici e il monitoraggio dei flussi finanziari presso i gestori hanno consentito di consolidare un quadro indiziario sulle modalità operative attribuite agli indagati, con denaro dirottato su conti riconducibili ai presunti responsabili.

Finti messaggi “dalla banca” e falso antifrode: come scatta la trappola

Una delle tecniche più diffuse emerse nell'attività riguarda messaggi ingannevoli ricevuti sullo smartphone, spesso presentati come avvisi provenienti da istituti bancari: "operazione sospetta", "accesso non autorizzato", "conto a rischio". A quel punto la vittima viene invitata a contattare un sedicente "ufficio antifrode". Qui scatta il copione: pressioni psicologiche, urgenza, indicazioni precise e una richiesta netta, cioè non parlare con le forze dell'ordine o con i veri operatori bancari, descritti falsamente come complici.

Bonifici “di sicurezza” e credenziali rubate: i conti svuotati in pochi minuti

Secondo la ricostruzione investigativa, alle persone offese veniva suggerito di effettuare bonifici immediati verso conti indicati come “sicuri”, con la promessa di mettere al riparo i risparmi. In altre situazioni i truffatori riuscivano a carpire credenziali di home banking, ottenendo accesso diretto ai conti e disponendo trasferimenti a catena. Dinamiche che sfruttano paura, confusione e tempi stretti: elementi che, nel digitale, possono fare la differenza in pochi click.

Non solo banca: finti ticket, assicurazioni fasulle e consegne “in ritardo”

L’attività ha individuato anche altri schemi ricorrenti: raggiri legati a presunti ritardi nelle consegne di acquisti online, con rimandi a siti-trappola finalizzati a sottrarre dati sensibili o a ottenere nuovi pagamenti; falsi portali per biglietti di spettacoli, costruiti per somigliare a piattaforme note; offerte di coperture assicurative a prezzi vantaggiosi, in realtà create solo per incassare denaro senza alcun servizio reale.

185mila euro restituiti: un esito concreto per chi aveva subito il danno

Oltre alle denunce, l’esito che pesa di più per molte famiglie è il recupero economico: i Carabinieri sono riusciti a recuperare e restituire complessivamente 185.000 euro. Un risultato che, pur non cancellando l’esperienza subita, dà un segnale operativo: colpire i flussi finanziari e intervenire in tempi utili può ridurre il danno e interrompere catene di pagamento costruite con precisione.