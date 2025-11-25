Maxi operazione antidroga a Roma e nel Lazio: smantellati due gruppi di narcotrafficanti

Una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato è scattata all’alba in diverse zone del Lazio e in Abruzzo, con perquisizioni e arresti che hanno coinvolto Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal sostituto procuratore Francesco Cascini, punta a colpire il cuore del narcotraffico locale, mettendo fine a un sistema radicato da anni nelle piazze di spaccio di Anzio, Nettuno e Latina.

Oltre 200 agenti sono impegnati nelle operazioni, sostenuti da unità cinofile, Reparto Prevenzione Crimine e Reparto Volo, per un intervento ampio e capillare. Gli investigatori hanno eseguito un'ordinanza cautelare che prevede la custodia in carcere per 15 persone ritenute ai vertici di due organizzazioni in grado di generare profitti per milioni di euro.

Operazione antidroga a Roma: come si è arrivati agli arresti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il lavoro di indagine ha richiesto mesi di monitoraggio, intercettazioni, pedinamenti e riscontri continui. Gli agenti della Squadra Mobile di Roma, affiancati dai colleghi di Latina, hanno documentato un flusso costante di cessioni di cocaina, hashish e altre sostanze, distribuite con modalità ritenute dai magistrati particolarmente strutturate. Gli investigatori, durante l’attività, hanno raccolto elementi considerati solidi su incontri, consegne e movimenti di denaro riconducibili ai due gruppi criminali ora disarticolati.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire una rete di rapporti interni ai clan, con ruoli definiti per procacciare clienti, gestire i depositi di merce illecita, organizzare lo smercio e garantire la sicurezza di ogni passaggio. Le stime economiche elaborate dagli inquirenti parlano di un giro d’affari di notevole portata, alimentato da un mercato al dettaglio molto attivo.

Roma e Lazio nel mirino del narcotraffico: il quadro emerso dalle indagini

Il territorio compreso fra l’area metropolitana di Roma e il litorale pontino è considerato da tempo un nodo sensibile per le rotte degli stupefacenti. La nuova operazione della Polizia di Stato conferma il livello di organizzazione raggiunto dai gruppi presenti in zona e il loro radicamento. Le due strutture criminali finite nel mirino degli investigatori erano in grado di muoversi con precisione, mantenendo contatti frequenti con fornitori e intermediari.

Le attività illecite, secondo gli atti, non si limitavano alla semplice vendita al dettaglio. I capi, oggi arrestati, avrebbero gestito veri e propri "hub" logistici dove la droga veniva smistata e preparata per la distribuzione. Ogni ruolo era affidato a soggetti diversi, selezionati per capacità, affidabilità e riservatezza. Elementi che, secondo la polizia, avevano permesso ai gruppi di operare a lungo senza attirare un'attenzione immediata.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia e degli investigatori sul campo

La Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, con il coordinamento del sostituto procuratore Francesco Cascini, ha guidato l'intero impianto investigativo, dando impulso alle attività più delicate e disponendo gli approfondimenti utili a consolidare le accuse. La collaborazione fra gli uffici investigativi di Roma e Latina ha permesso di incrociare informazioni e ricostruire linee di condotta coerenti, fino a definire un quadro considerato completo dagli inquirenti.

In campo sono scesi anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, fondamentali per controlli diffusi e per la gestione delle operazioni in simultanea su più comuni. Il supporto delle unità cinofile antidroga ha consentito verifiche mirate in appartamenti, garage, box e terreni riconducibili agli indagati, mentre il Reparto Volo ha monitorato dall’alto gli spostamenti sospetti e ha garantito copertura alle squadre operative.

Reazioni istituzionali e possibili sviluppi futuri

Negli ambienti investigativi della Capitale si sottolinea come questo intervento rappresenti un tassello importante nella lotta contro il narcotraffico locale, grazie a una strategia basata su analisi capillari e sinergie operative. Le fonti ufficiali parlano di un lavoro destinato a proseguire anche nelle prossime settimane, poiché gli arresti di oggi potrebbero aprire un nuovo fronte investigativo con ulteriori accertamenti su canali di rifornimento e contatti esterni ai due gruppi.

Le autorità giudiziarie, intanto, si preparano a convalidare le misure cautelari e a valutare gli elementi raccolti, mentre gli investigatori stanno già lavorando sugli sviluppi più recenti, inclusi eventuali collegamenti con reti attive in altre regioni.