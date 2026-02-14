Nella serata di venerdì 13 febbraio i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno svolto un servizio straordinario nei comuni di Velletri e Lariano, con un doppio obiettivo: prevenire i reati più ricorrenti sul territorio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo. L’intervento rientra in un piano più ampio di controllo capillare nelle aree considerate più sensibili, con attività su strada e accertamenti amministrativi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Presidio rafforzato a Velletri e Lariano nelle zone più esposte

Secondo la nota diffusa dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, l’Arma ha dato “massimo impulso” alla prevenzione, concentrando pattuglie e verifiche nei punti dove, per flussi serali e afflusso nei locali, serve una presenza più visibile delle forze dell’ordine. Non si è trattato di un’azione simbolica: l’operazione ha unito controllo del territorio, contrasto a condotte illecite e accertamenti sulla regolarità delle attività aperte al pubblico.

Un arresto per ordine definitivo e due denunce

Il dato più rilevante riguarda l’esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo a carico di un uomo di 59 anni, già condannato per violazioni della normativa sugli stupefacenti. Nel corso del medesimo servizio sono state inoltre formalizzate due denunce: una per la violazione delle prescrizioni legate alla permanenza domiciliare notturna, l’altra per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre i limiti di legge. È la fotografia di un controllo che, in poche ore, ha toccato reati molto diversi, dal settore droga alla sicurezza stradale. Controlli nei locali

I numeri del servizio: 77 persone controllate, 12 multe e 7 grammi di cocaina sequestrati

Il bilancio operativo comunica la dimensione concreta dell'intervento: 77 persone identificate, 12 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, due segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti e sequestro complessivo di 7 grammi di cocaina. Numeri che confermano un'impostazione orientata alla prevenzione quotidiana, non solo all'intervento emergenziale, con un presidio che punta a incidere sia sulla percezione di sicurezza sia sul rispetto delle regole nella vita ordinaria di residenti e attività economiche.

Controlli con SPreSAL ASL Roma 6: focus su autorizzazioni e tutela di lavoratori e clienti

Un capitolo specifico ha riguardato i locali per eventi e intrattenimento, con verifiche congiunte dei Carabinieri e del personale SPreSAL della ASL Roma 6. Sono stati ispezionati due esercizi pubblici; per uno è scattata un’ammenda da 1.000 euro. L’obiettivo dichiarato è la tutela dell’incolumità pubblica, quindi sicurezza di lavoratori e avventori, oltre alla regolarità delle autorizzazioni.

Sul piano tecnico, il coinvolgimento dello SPreSAL è coerente con il ruolo istituzionale del servizio, che svolge vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio di competenza della ASL Roma 6, dove rientrano anche Velletri e Lariano.

Cosa cambia adesso: prevenzione stabile e controlli che proseguiranno

Il segnale che emerge dall’operazione è chiaro: la linea scelta è quella della continuità, con verifiche ripetute e coordinate su strada, nei locali e sui comportamenti a rischio. Per gli esercenti significa maggiore attenzione su autorizzazioni, procedure e standard di sicurezza; per i cittadini significa presenza costante dell’Arma in fasce orarie e aree più delicate.

Nella stessa nota ufficiale viene ricordato che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva. Un passaggio giuridico essenziale, che accompagna ogni attività di polizia giudiziaria e tutela la correttezza dell’informazione pubblica.