Maxi sequestro di oppio sulla Pontina: oltre 50 chili di bulbi di papavero in auto, un arresto

Un controllo notturno sulla strada statale Pontina si è trasformato in un'operazione antidroga di peso, con un sequestro raro per tipologia e quantità. Nelle prime ore di venerdì 20 dicembre, intorno alle 4, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Aprilia hanno fermato un'auto diretta a sud lungo la S.S. 148: all'interno, stipate nell'abitacolo, c'erano numerose ballette in plastica blu.

La verifica del carico ha portato alla scoperta di oltre 50 chili di bulbi di papavero essiccati, riconducibili all'oppio, oltre a una piccola quantità di sostanza resinosa. L'uomo alla guida è stato arrestato, e l'arresto è stato convalidato con custodia cautelare in carcere.

Maxi sequestro di oppio sulla Pontina: il controllo alle 4 e le ballette blu nell’abitacolo

A richiamare l’attenzione dei poliziotti è stata la condotta del veicolo, che procedeva a velocità sostenuta, ma anche un dettaglio visibile a colpo d’occhio: il carico, sistemato senza discrezione, occupava gran parte dello spazio interno. Fermato il mezzo, gli agenti hanno chiesto chiarimenti sul contenuto delle ballette. Il conducente ha fornito una spiegazione generica, sostenendo che si trattasse di oggetti destinati alla propria abitazione.

Una risposta che non ha convinto, anche perché l'imballaggio e la quantità lasciavano intuire tutt'altro. L'apertura delle ballette ha chiarito immediatamente la natura del trasporto: all'interno c'erano bulbi di papavero essiccati e, in aggiunta, una sostanza resinosa grezza ricondotta all'oppio. Da quel momento il controllo si è trasformato in una perquisizione approfondita, con il sequestro del materiale e l'avvio degli accertamenti.

Maxi sequestro di oppio sulla Pontina: 54 chili di “paglia di papavero” e denaro contante

Il bilancio dell’operazione parla di 13 ballette contenenti circa 54 chilogrammi di bulbi di oppio e cinque bustine di sostanza resinosa, per un peso di circa 24 grammi. In auto è stata rinvenuta anche una somma in contanti superiore a 11.500 euro, sulla quale l’uomo non avrebbe saputo fornire una motivazione credibile. Denaro e carico, letti insieme, rafforzano il quadro investigativo su un trasporto destinato a immettere stupefacente sul territorio.

Gli accertamenti qualitativi e l’esperienza investigativa hanno ricondotto la sostanza alla cosiddetta “paglia di papavero”, considerata stupefacente dalla normativa vigente. Un elemento che rende la vicenda particolarmente significativa: non si tratta della droga più comune nei sequestri stradali, ma di una sostanza che può alimentare filiere specifiche e trasformazioni successive.

Maxi sequestro di oppio sulla Pontina: la rotta dal Nord alla provincia di Latina e la decisione del GIP

Secondo quanto riferito, l’uomo era partito dal Nord Italia ed era diretto nel territorio della provincia di Latina. Un tragitto che, per chi conosce i flussi su gomma, evidenzia come la Pontina resti un asse delicato non solo per la mobilità quotidiana, ma anche per le attività criminali legate al trasporto di stupefacenti.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in carcere su disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’udienza di convalida si è svolta davanti al GIP del Tribunale di Latina, dott.ssa Laura Morselli, che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Come previsto, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Maxi sequestro di oppio sulla Pontina: il peso del presidio di Aprilia e il segnale sul territorio

L’operazione viene letta anche come un risultato importante per il Commissariato di Aprilia, istituito da circa sei mesi, impegnato in un’intensificazione dei controlli contro il traffico di sostanze stupefacenti.

In un’area descritta come esposta a fenomeni di criminalità diffusa, l’attività su strada diventa un termometro del territorio: pattugliamenti mirati, osservazione dei movimenti e capacità di intervenire in orari e contesti spesso usati proprio per eludere i controlli.

Resta ora il lavoro investigativo: chiarire provenienza e destinazione del carico, ricostruire eventuali contatti e responsabilità ulteriori, e comprendere quale circuito avrebbe dovuto assorbire quei 54 chili di bulbi di papavero. Un passaggio decisivo per trasformare un controllo notturno in un colpo reale ai traffici.