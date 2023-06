Mbappé rompe con il Psg: non rinnova contratto

(Adnkronos) – Kylian Mbappé non accetterà un'estensione del contratto di un anno al Paris Saint-Germain, secondo indiscrezioni della stampa francese. Mbappé ha sorpreso i vertici del Psg con la sua decisione, presentata in una lettera formale, arrivata dopo la decisione di Lionel Messi che aveva annunciato la sua partenza per l'Inter Miami, squadra della Major League Soccer. In pole per il fuoriclasse il Real Madrid, alla ricerca di un attaccante dopo il trasferimento del veterano Karim Benzema all'Al-Ittihad in Arabia Saudita. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata