McDonald’s apre a Fondi e cerca dipendenti: come candidarsi

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Fondi e sta cercando 50 nuovi dipendenti da inserire nell’organico.

Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Fondi del McDonald’s Job Tour, prevista per la prima metà di settembre. Il McDonald’s Job Tour è un evento itinerante dedicato alla selezione del personale per le nuove aperture e le assunzioni dell’azienda in tutta Italia.

Le caratteristiche per essere selezionati

Secondo la multinazionale, le caratteristiche principali richieste ai candidati includono la “volontà di mettersi in gioco, la capacità di lavorare in squadra e l’attitudine a relazionarsi con i clienti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, con contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e un rapido percorso di crescita professionale grazie a un programma di formazione strutturato. Lavorare in McDonald’s significa entrare in un ambiente giovane, inclusivo, meritocratico e caratterizzato da una forte identità di gruppo, in cui tutti i dipendenti hanno le stesse opportunità“.

I candidati interessati a lavorare nel nuovo ristorante di Fondi possono partecipare alla prima fase di selezione entro l’8 settembre, accedendo al sito McDonalds.it, dove dovranno rispondere a un questionario e caricare il proprio curriculum vitae. I candidati idonei saranno invitati a completare un test per individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si terranno i colloqui individuali. Questa sarà un’occasione per i candidati di ottenere maggiori informazioni direttamente da chi già lavora nei ristoranti della zona, i quali condivideranno la propria esperienza lavorativa in McDonald’s.