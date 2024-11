MD lavora per BABBO NATALE | Non è uno scherzo, con 9.90€ porti a casa il regalo per tutti parenti: ora non hai più scuse

Quest’anno non dovrai impazzire per trovare il regalo perfetto per Natale. Ti basterà semplicemente andare da MD.

Finalmente potrai dire basta alle giornate di shopping estenuante tra negozi affollati e pieni di gente.

Vivi le feste al meglio senza restare al verde. Un budget di meno di dieci euro è sufficiente per fare bella figura con amici e parenti.

Dimentica le ricerche spasmodiche per portare a casa il dono di Natale. Se scegli questo ti godi solo il lato bello delle Feste.

Non è uno scherzo, corri nel negozio MD più vicino a casa tua e scopri la promozione imperdibile che rende il Natale bello ed economico al tempo stesso!

MD, la promozione imperdibile valida per pochissimi giorni

Il Natale è di certo il giorno più dolce dell’anno e il periodo delle festività è uno dei più belli. Tra luci, decorazioni, brindisi e cene in famiglia tutto sembra magico. Tutto eccetto che la spasmodica ricerca dei regali. Addobbare la casa e trovare contemporaneamente il dono perfetto, da mettere sotto l’albero, può trasformarsi ogni anno in qualcosa di stressante. Per fortuna però chi va da MD risolve il problema senza sborsare una fortuna. Ora nei punti vendita della catena di supermercati e discount, con una spesa modica, è possibile comprare tutto quello che occorre per un Natale perfetto.

La catena di negozi MD infatti, ha pubblicato un nuovo volantino delle offerte, disponibile su www.mdspa.it. Tra le varie promozioni c’è anche una sezione dedicata agli articoli natalizi. Se non vuoi impazzire per cercare addobbi e regali per amici e parenti, ti conviene dare un’occhiata alla promozione. Affrettati: è valida solo per pochi giorni!

L’offerta che salva il Natale con meno di dieci euro

Si tratta di un’offerta da cogliere al volo. La promozione MD infatti, è valida solo dal 5 al 17 novembre. Nei punti vendita del celebre discount è possibile trovare l‘albero di natale di 210 cm a 69,99 euro, o di 60 cm a 19,99 euro. Inoltre, tra le offerte c’è anche la tipica pianta natalizia Stella di Natale a soli 2,99 euro e anche tantissimi addobbi originali e colorati.

Le bellissime pigne decorative ora constano appena a 0,69 euro ciascuna. Le palline per l’albero vanno da 2,99 euro fino a 9,99 euro. Inoltre c’è un bellissimo Babbo Natale di 110 cm a soli 29,99 euro. Le corone da appendere alla porta d’ingresso o alle porte delle camere costano dai 6,99 euro ai 14,90 euro. I rami d’abete costano fino a 9,90 euro. Insomma, Babbo Natale e i suoi folletti “magici” da MD ti possono aiutare a far contenti tutti, senza restare al verde.