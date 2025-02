Me ne vado in Pensione da lunedì | Ora ti bastano pochi anni di contributi e lasci tutto: prenota già la festa con amici e parenti

Finalmente è arrivata la bella notizia per chi spera da anni di andare in pensione, preparati a salutare i colleghi.

Smettere di lavorare è un sogno di tanti. Alcuni contribuenti italiani possono vedere realizzato il loro desideri.

Ecco chi potrà richiedere la pensione di vecchiaia e dire addio al proprio impiego.

Scopri come funziona il pensionamento anticipato e quali sono le novità in materia.

Buone notizie per chi lavora nel Bel Paese: i requisiti per poter ottenere il pensionamento ora sono chiarissimi, controlla se anche tu puoi farlo.

Pensione, chi potrà smettere di lavorare e chi no

Il sistema pensionistico italiano sta attraversando un periodo delicato e la cosa non può essere risolta in tempi brevi. Il problema è determinato dal fatto che stiamo diventando un Paese con sempre meno giovani che fanno ingresso nel mondo del lavoro e sempre più anziani costretti a continuare a lavorare fino a tarda età. La ragione è che il mancato ingresso di nuove risorse nel mondo del lavoro crea un buco previdenziale. In sostanza, non vi sono abbastanza contributi versati per permettere di coprire tutte le richieste di pensione.

Il collasso del sistema previdenziale graverà sulle tasche dei futuri pensionati, molti dei quali potrebbero non arrivare a percepire affatto, un domani, l’assegno pensionistico ora garantito dall’Inps. In questo scenario poco incoraggiante, tanti sperano di poter lasciare l’impiego e di godere finalmente dei frutti del loro lavoro, svolto per decenni e decenni. Per ottenere la pensione però occorre aver raggiunto l’età pensionabile e anche l’età contributiva. Vediamo dunque ora chi può diventare pensionato in Italia e a chi è consentito di chiedere un pensionamento anticipato.

A chi sarà garantito il pensionamento anticipato

La pensione anticipata consente di smettere di lavorare tre anni prima rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria ma per poter ottenere il pensionamento anticipato è fondamentale che l’ammontare del trattamento previdenziale non sia inferiore a tre volte il valore dell’assegno sociale. Per le lavoratrici con un figlio il limite scende a 2,8 volte e a 2,6 volte per coloro chi ha almeno due figli. Ma chi è che può chiedere di andare in pensione prima del previsto?

Solo chi ha già compiuto 64 anni e ha maturato 20 anni di contributi effettivi può smettere di lavorare. I lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 1996 e coloro i quali erano già iscritti all’INPS al 31 dicembre 1995 e hanno optato per il computo nella Gestione Separata possono richiedere il pensionamento anticipato.