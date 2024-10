Mediaset, lacrime in diretta: “Mio figlio sta male…” | Le sue condizioni dopo il grave incidente

Momenti di commozione e di sconforto a Mediaset. Un noto personaggio televisivo ha parlato delle allarmanti condizioni di salute del figlio

Qualche minuto di grande impatto emotivo è andato in onda a Mediaset nell’ultimo fine settimana. Un noto personaggio dello showbiz, una figura femminile popolare e molto amata dal pubblico, ha dichiarato di aver avuto molta paura.

Attimi di autentico e genuino panico causati dalle drammatiche notizie relative alle condizioni di salute del figlio, rimasto vittima di un brutto incidente. La cosiddetta ‘tv verità‘, che consiste nei racconti davanti alle telecamere di drammi personali, piccoli o grandi che siano, torna d’attualità.

Il licenziamento in tronco, tanto brutale quanto improvviso, di Barbara D’Urso da parte del presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, sembrava aver messo la parola fine a questa tipologia di spettacolo ormai sgradita al numero uno di Cologno Monzese.

Può capitare però che soprattutto all’interno di determinati talk show personaggi di spicco del mondo dello spettacolo decidano di rendere di dominio pubblico qualche dramma familiare. È quanto accaduto nel corso del programma ‘ Verissimo’ in questo fine settimana.

Mediaset, il pianto in diretta TV: Silvia Toffanin non riesce a resistere

In una delle ultime puntate del tradizionale talk show andato in onda su Canale 5 nel fine settimana Silvia Toffanin è apparsa visibilmente scossa dal racconto di una sua ospite, l’ex modella e concorrente del Grande Fratello Samantha De Grenet.

La bella showgirl di origine napoletana ha raccontato un episodio avvenuto poco tempo fa che ha coinvolto direttamente il suo primo e unico figlio, Brando, avuto diciannove anni fa dal marito Luca Barbato.

Mediaset, l’incidente raccontato nel salotto di ‘Verissimo’: la situazione

La De Grenet ha raccontato l’accaduto non senza provare un briciolo di commozione. Per fortuna si può parlare di un grave pericolo ormai scampato: “Mio figlio – ha raccontato la De Grenet – ha preso una gran botta al rene in palestra. Per fortuna il rene ha resistito bene”.

Il giovane, che ha da poco compiuto diciannove anni, non si è ancora ripreso del tutto: “Brando è stato 40 giorni immobilizzato a letto con il busto“, ha chiarito l’ex modella napoletana. Il peggio insomma è passato, ma il ragazzo continua a svolgere intense sedute di fisioterapia. “Deve portare ancora un busto – ha chiosato l’ex gieffina -. È lunga, ma le cose importanti e serie sono altre“.