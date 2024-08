Mediaset trema, una colonna portante vicina all’addio | ‘Può firmare con la Rai’: la reazione di Pier Silvio

Pier Silvio Berlusconi non parla (Ansa) - Ilquotidianodellazio.it

Ad appena una manciata di giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva Mediaset rischia di perdere un suo pilastro. Pier Silvio trema

Il conto alla rovescia sta per concludersi: tra qualche settimana avrà inizio la nuova stagione televisiva che vede Mediaset e la RAI pronte a darsi battaglia a suon di indici di ascolto. Dalle parti di Cologno Monzese l’attesa è febbrile e non potrebbe essere altrimenti.

Uno dei programmi più attesi dell’intero palinsesto è senza dubbio “Amici“, lo storico talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale 5 per la ventiquattresima volta e dove si rinnoverà la speranza di assistere alla nascita di nuovi talenti della danza e della canzone.

Intorno allo storico talent show circolano però da qualche settimana alcune indiscrezioni a dir poco inquietanti, soprattutto in merito alla composizione del cast di insegnanti che sarà chiamato a prendersi cura dei nuovi allievi ormai pronti ad entrare nella mitica scuola.

Sembra ormai certo che Raimondo Todaro, apprezzatissimo ballerino e professore di rango lascerà “Amici“, come annunciato dal noto portale Dagospia. Un annuncio al quale non ha fatto seguito alcun tipo di smentita: in certi casi il silenzio ha il sapore della conferma.

Mediaset, adesso è il caos: possibile un doppio clamoroso addio

L’addio di Todaro potrebbe a sorpresa non essere l’ultimo. A quanto pare un altro big sembra vicino a lasciare Mediaset, addirittura per trasferirsi alla RAI. Stiamo parlando niente di meno che di Lorella Cuccarini, l’insegnante di maggior peso e prestigio all’interno del talent show.

In base alle notizie raccolte dal settimanale “Nuovo TV” la popolare showgirl e conduttrice romana avrebbe ricevuto un’invitante proposta dai vertici di Viale Mazzini, intenzionati ad affidarle uno show del sabato sera in occasione dei quarant’anni della sua carriera televisiva.

Mediaset, scatta il panico: la reazione di Pier Silvio Berlusconi stupisce tutti

Detto che la diretta interessata pare aver smentito attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, a lasciare quanto meno perplessi è la reazione di Pier Silvio Berlusconi alle voci che si susseguono con questa insistenza.

Il presidente di Mediaset si è trincerato dietro un silenzio che secondo qualcuno può definirsi assordante. Forse il numero uno di Cologno Monzese non dà molto peso a questi rumors di fine estate, fidandosi evidentemente delle rassicurazioni avute da Maria De Filippi in persona.