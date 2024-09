Meghan Markle, nuovi guai per la moglie di Harry | ‘Lo hanno notato tutti’: l’ultima accusa è gravissima

I duchi del Sussex, meglio noti come il principe Harry e la moglie Meghan Markle, continuano a far parlare di sé e ad alimentare polemiche

Nonostante il messaggio di auguri per i 40 anni di Harry sia stato regolarmente inviato e giunto a destinazione, i rapporti tra il secondogenito del re Carlo III e il principe William restano molto freddi, per non dire inesistenti. E lo stesso dicasi per le due illustri cognate, Meghan Markle e Kate Middleton.

I contatti tra i due fratelli e in assoluto tra le due coppie reali si sono interrotti ormai da parecchio tempo e il trasferimento dei duchi del Sussex negli Stati Uniti, al sole della California, ha certificato una rottura ormai quasi impossibile da ricomporre.

Forse mai nella storia della Royal Family si era andati incontro a una frattura così drastica e insanabile al proprio interno. Contrasti e fraintendimenti, anche molto duri, non sono mai mancati, ma è la prima volta che i figli di un monarca del Regno Unito arrivano a non avere più alcun rapporto.

Harry è considerato da Buckingham Palace una sorta di ‘pecora nera’, un traditore della famiglie e delle sue rigide regole. E anche Meghan Markle, fregiatasi comunque del titolo di Duchessa del Sussex, ha ricevuto identico trattamento.

Meghan Markle, uno scandalo chiama l’altro: così non si va da nessuna parte

Proprio a proposito dell’ex attrice americana, nei suoi confronti stanno piovendo accuse molto pesanti riguardo ad alcuni comportamenti tutt’altro che irreprensibili assunti nei confronti dello staff dei suoi dipendenti. A rivelare queste indiscrezioni è il quotidiano “Hollywood Reporter“, considerato particolarmente attendibile.

Meghan Markle sarebbe soprannominata ‘Duchess Difficult’ dai suoi dipendenti, persone che lavorano con grande impegno e che lei si divertirebbe quasi a maltrattare. La moglie del principe Harry assumerebbe spesso comportamenti scorretti, tanto da obbligare molte figure del suo staff a dimettersi dai rispettivi incarichi.

Meghan Markle, comportamenti inaccettabili: non ci sono più dubbi

L’ultimo a compiere un gesto del genere è stato il capo dello staff Josh Kettler, che ha abbandonato il suo ruolo lo scorso mese di agosto. L’uomo si sarebbe dimesso proprio a causa di molti atteggiamenti intollerabili assunti da Meghan Markle.

Tra l’altro va sottolineato come non sia la prima volta che vengono mosse accuse di questo tipo a Meghan Markle. Prima del suo trasferimento negli Stati Uniti i tabloid britannici avevano raccontato di comportamenti pessimi tenuti nei confronti dello staff.