Meghan sei peggio di ELSA | La Markle incassa e porta a casa, motivazione assurda: Harry tace e acconsente?

Meghan Markle torna ancora una volta protagonista del gossip internazionale. Nel mirino alcuni comportanti tenuti dalla duchessa del Sussex

La Royal Family è ormai profondamente divisa. E a quanto pare i margini per ricucire e riallacciare i rapporti tra i due figli di Re Carlo e di Lady Diana sono inesistenti. Da un lato i lealisti William e Kate, i principi di Galles perfettamente integrati e a proprio agio nei rigidi protocolli della monarchia inglese.

Dall’altro i ribelli Harry e Meghan Markle, i duchi del Sussex che hanno deciso di staccarsi completamente dall’orbita della corona trasferendosi, negli Stati Uniti, in California, insieme alla loro due bambine.

Ciononostante la coppia di duchi continua a dover incassare critiche piuttosto decise anche negli States. Evidentemente non riescono a suscitare simpatia in chi che per qualche ragione entra prima o poi in contatto con lei.

A finire sotto la lente d’ingrandimento è soprattutto Meghan Markle: l’ex attrice americana presente in molte serie tv di successo sembra aver cambiato del tutto modo di comportarsi da quando è diventata la consorte del principe Harry.

Meghan sotto accusa, poteva restarsene a Londra

Cambiamenti che non sono piaciuti affatto alla critica a stelle e strisce. Le accuse si concentrano soprattutto su una supposta alterigia tenuta dalla coppia nei confronti degli abitanti di Montecito. La comunità in cui la coppia risiede, infatti, spicca soprattutto per lo spirito di gruppo che la anima e per un forte coinvolgimento da parte di tutti gli abitanti nelle attività che vengono svolte.

A Montecito, un delizioso paradiso residenziale in miniatura che ospita celebrità come Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres, i vicini avrebbero sottolineato una certa “freddezza” nei comportamenti di Meghan Markle, lamentando la totale assenza da parte sua di disponibilità e apertura verso gli altri.

Meghan è fredda, somiglia proprio a Elsa

Non è la prima volta che l’ex attrice incassa critiche di questo tipo, anzi. Circola tra l’altro un pettegolezzo, secondo il quale i suoi vicini di casa l’avrebbero soprannominata ‘Elsa’, ovvero la principessa del ghiaccio protagonista del cartone animato ‘Frozen‘.

Non proprio un complimento verrebbe da dire. Come già anticipato a più riprese in passato Meghan era stata oggetto di polemiche molto simili legate alla sua tendenza a mettere una certa distanza tra sé e gli altri, anche nel periodo in cui viveva ancora nel Regno Unito.