‘Meglio del reddito di cittadinanza’: 620€ di bonus erogato dal Governo | Ufficiale INPS, agli italiani torna il sorriso

Arrivano tanti soldi per tutte le famiglie italiane: 620 in più per tutti

Non viviamo un periodo storico semplice. Gli stipendi, infatti, sono sempre gli stessi da ormai tanti anni e, a meno di aumenti legati a miglioramenti della propria posizione lavorativa, questi non hanno vissuto un adeguamento al costo della vita, che invece sta crescendo sempre di più.

La vita di tutti i giorni, infatti, è sempre più cara per tutti. Costa di più la spesa alimentare, costano di più i carburanti dell’auto e anche le bollette relative alle utenze domestiche, così come le attività sportive, le vacanze, i costi di iscrizione ai centri estivi e molto altro.

Finalmente, però, il Governo ha deciso di aiutare tutte le famiglie italiane mediante un bonus da 620 euro direttamente nelle loro tasche. Ecco a chi arriva e come lo si può ricevere.

Bonus da 620 euro, puoi riceverlo anche tu

L’ISTAT lo conferma: in Italia ci sono sempre più poveri. Nel nostro paese, infatti, gli stipendi sono tra i più bassi d’Europa e i rincari sono costanti: questa forbice, che è sempre più ampia, genera quindi un impoverimento dal quale ad oggi sembra difficile uscire. Per di più, il governo guidato da Giorgia Meloni ha rimosso il Reddito di Cittadinanza, che per molti italiani è stato un supporto importante negli anni scorsi. Dall’altro lato è stato attivato l’Assegno di Inclusione, una forma di sussidio per le famiglie che presentano difficoltà sociali ed economiche.

Proprio questo Assegno di Inclusione, però, può arrivare alla straordinaria cifra di 620 euro al mese: ad annunciarlo è stato il governo stesso che, sebbene all’inizio avesse promesso che l’AdI avrebbe superato l’RdC per quanto riguarda gli importi, di fato si sta rendendo conto che questa misura di sostegno non sta aiutando tutti coloro che ne avrebbero bisogno.

Qual è il problema

Il bonus da 620 euro effettivamente esiste ma il problema è che sono troppe poche le persone che riescono a riceverlo. I richiedenti dell’Assegno di Inclusione, infatti, sono numericamente molto di più dei cittadini che riescono a riceverlo e questo è un dramma per chi, avendo difficoltà economiche, sperava in questo “sostituto” del Reddito di Cittadinanza per tirare un sospiro di sollievo.

La situazione è quindi piuttosto tesa: se anche voi voleste ricevere l’AdI, provate ad informarvi presso un CAF di quali forme di sostegno avete diritto in base al vostro ISEE.