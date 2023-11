Meloni a Zagabria: “Accordo con Albania su migranti è esempio da replicare”

(Adnkronos) – L'intesa sui migranti siglata da Italia e Albania è un accordo "innovativo e intelligente" e può essere "un esempio da replicare", ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il bilaterale con il primo ministro croato Andrej Plenkovic. L'Italia è stata "pioniera", ha rimarcato Meloni, registrando l'"interesse da parte degli altri partner europei" per l'accordo raggiunto con il premier albanese Edi Rama. Meloni ha poi sottolineato che Italia e Croazia intendono andare avanti "nel processo di riunificazione" dei Balcani occidentali con la Ue. Secondo il premier, l'Unione europea "deve dare segnali concreti in tempi rapidi e c'è un importante Consiglio a dicembre" in "cui penso che si possano dare segnali sull'apertura dei negoziati alla Bosnia Erzegovina", ha proseguito la premier, la quale si è detta "ottimista che la procedura sarà avviata". Parlando del nuovo Patto di stabilità, Meloni ha spiegato che "mi pare si stiano facendo passi in avanti" ma questi progressi "sono ancora insufficienti", per cui occorre "lavorare molto e di più". Auspicando un "rush finale" sulla definizione delle nuove regole della governance Ue, il presidente del Consiglio ha definito "esiziale per la nostra economia, il ritorno ai vecchi parametri". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

