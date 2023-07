Meloni: “Con Biden smontata falsa propaganda, Italia seria e affidabile”

(Adnkronos) – Joe Biden ha cambiato idea su di lei, come è successo? "E' successo che io ero anticipata da una propaganda falsa, che aveva raccontato l'ipotesi di un governo come un disastro della tenuta dei rapporti internazionali, della tenuta economica e delle istituzioni. Ma nella realtà quello che è emerso è un governo serio, affidabile, credibile, che pone con determinazione il tema dell'interesse nazionale, senza dimenticare gli interessi nazionali degli altri". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a SkyTg24. "Pongo delle questioni di interesse dell'Italia ma cercando anche punti di convergenza con gli interessi degli altri – ha sottolineato la premier – Quando poniamo il tema del Mediterraneo e dell'Africa non riguarda solo l'Italia ma riguarda il ruolo dell'Occidente e vedono che siamo seri, affidabili e credibili". Poi la Cina. "Il mercato non può essere libero se non è anche equo, altrimenti rischiamo di devastare i nostri sistemi industriali che hanno degli standard elevati che altri non hanno. Dunque non decoupling ma derisking nella definizione delle catene di approvvigionamento. E' un dibattito che va fatto insieme alla Cina non contro la Cina", ha affermato la presidente del Consiglio. L'alleanza con gli Usa e il dialogo con la Cina "possono certamente stare insieme, è importante riuscire a farle stare insieme. Le semplificazioni in politica estera non sono utili, la base della politica estera è parlare con tutti difendendo i propri interessi e dicendo le cose che non funzionano. Ad esempio in passato qualcosa non ha funzionato sulle catene di approvvigionamento". "Con Kissinger ho parlato anche di intelligenza artificiale, una materia su cui sono molto attenta e che porterò anche al G7. Non ci stiamo rendendo conto dei rischi possibili", e rispetto alle potenziali opportunità "sono più timorosa delle conseguenze", ha detto la premier nell'intervista a SkyTg24. "Mentre noi abbiamo sempre avuto un progresso che aiutava a migliorare le nostre competenze ma senza mai mettere in discussione la centralità dell'uomo", adesso il rischio è di "sostituirlo con la tecnologia, e questo deve fare paura: l'impatto sul mondo del lavoro può essere devastante. C'è da stare preoccupati e non si può perdere tempo". Da Kissinger, su questo, "ho avuto molti spunti, ci sta lavorando con degli esperti. Ne ho parlato con Elon Musk, che non ha contribuito a tranquillizzarmi: anche lui è critico e preoccupato, vede anche lui i rischi". Poi le questioni interne. L'opposizione pronta a dialogare sul salario minimo? "Non credo… Sono io che ho aperto al dialogo sul salario minimo. Io ho fatto l'opposizione, non ho mai avuto problemi a dialogare, ma buona parte dell'opposizione, qualsiasi cosa tu faccia, dice che non va bene e io lo considero un approccio sbagliato, che non è stato il mio", ha detto Meloni dicendosi comunque "disponibile e aperta" a un confronto. La presidente del Consiglio ha rimarcato di apprezzare "quando vedo un approccio non pregiudiziale, ad esempio l'appello di Calenda sul salario minimo". "Io – ha aggiunto – capisco il tema del salario minimo, è un tema per me sensibile garantire salari adeguati. Il dubbio che ho sul salario minimo – ha spiegato – è che possa diventare sostitutivo e non aggiuntivo. Se ci sono soluzioni possibili sono disponibile e aperta a parlarne perché quando parte dell'opposizione cerca il dialogo è giusto darlo. Spero sempre di trovare un'opposizione dialogante". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

