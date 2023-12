Meloni, Conte e lo scontro su… Rambo

(Adnkronos) – C'è Rambo tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader del M5S, in questi giorni su fronti opposti in particolare sul tema del salario minimo, il botta a risposta a distanza finisce per coinvolgere il personaggio reso celebre dalla serie di film di Sylvester Stallone. "Un anno tosto? Sì, è la parola più facile forse per raccontare un anno in cui obiettivamente è accaduto più o meno tutto quello che poteva accadere, ma secondo me il segreto è un po' viverla giorno per giorno, come direbbe Rambo", le parole della premier ai microfoni di Rtl 102.5. "Giorgia Meloni ha detto oggi che vive questa sua esperienza di governo alla giornata, giorno per giorno, e ha citato Rambo", dice Conte in una diretta su Facebook. "Giorgia Meloni ma tu non sei Rambo, Rambo sono i tantissimi lavoratori e lavoratrici che vivono alla giornata e che tu con i tuoi soci hai condannato a un destino di precarietà senza fine. E poi smettiamola con questi vittimismi, smettiamola di assumere questa posa da Calimero". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

