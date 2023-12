Meloni critica Chiara Ferragni, Renzi: “Scontro tra influencer”

(Adnkronos) –

Giorgia Meloni critica Chiara Ferragni con un riferimento alla 'beneficenza che gonfia i cachet' degli influencer, Fedez risponde alla presidente del Consiglio e la vicenda diventa un tema politico nella domenica in cui si chiude Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia. Le parole della premier finiscono in particolare nel mirino di Matteo Renzi e Carlo Calenda. "Intelligenza artificiale, aerospazio, biotecnologie per la medicina del domani: l'Italia ha bisogno di futuro. Giorgia Meloni invece parla di quello che davvero le interessa: il pandoro di Chiara Ferragni", scrive Renzi su X. Il leader di Italia Viva è stato ospite di Atreju in un dibattito sulla giustizia. Oggi, dice, "va in scena lo scontro tra le due celebrità social del Paese: a Palazzo Chigi abbiamo una influencer, non una Premier. E dopo più di un anno di Governo le riforme sono sparite dall'agenda politica". "In un grande paese, quando la Presidente del Consiglio interviene in un evento pubblico, parla della sanità, della scuola, dei salari, degli investimenti, non attacca un influencer. Spiega invece la sua visione dell'Italia. Questa politica sempre e solo contro conduce al nulla", le parole di Carlo Calenda. "L'Italia va unita e risollevata, non divisa e aizzata contro nemici immaginari o ininfluenti", aggiunge il leader di Azione. Anche Calenda è stato ospite di Atreju e ieri, dopo la sua partecipazione, ha stigmatizzato in particolare le parole di Elon Musk. Il magnate, ospite nella kermesse, ha esortato gli italiani a fare più figli. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata