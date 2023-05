Meloni da Berlusconi al San Raffaele: “Di ottimo umore, è in rapida ripresa”

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora il senatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato nell'ospedale milanese sal 5 aprile scorso. La visita dopo il raduno degli Alpini a Udine a cui la presidente del Consiglio ha partecipato in mattinata. Lo rende noto palazzo Chigi. Meloni e Berlusconi hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. “Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier”, commenta il presidente Meloni. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

