Meloni e la battuta su Formigli-Fazzolari, il giornalista: “Onorato di essere nei suoi pensieri, ma…”

(Adnkronos) – Ironia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'Assemblea di Fratelli d'Italia, dove la premier avrebbe rivendicato quanto fatto finora dal governo, snocciolando dati e provvedimenti approvati. In particolare, raccontano alcuni presenti, avrebbe difeso le ultime nomine e fatto una battuta sul suo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari: "Fazzolari ad esempio cura la comunicazione, chi dovevamo metterci Formigli?". E il giornalista, interpellato dall'Adnkronos, commenta: "Sono onorato di essere nei pensieri della Meloni, ma io non penso che un giornalista possa in nessun caso fare il comunicatore politico. Non lo farei della Meloni, come non lo farei di Fratoianni. I giornalisti devono fare i giornalisti e non i comunicatori politici". "Il comunicatore lo faccia Fazzolari che lo sa fare sicuramente benissimo – replica Formigli -. I comunicatori politici sono un mestiere che non ha nulla a che fare con i giornalisti". "Visto che la Meloni mi pensa così tanto, mi risponda al messaggino che le ho mandato tre giorni fa chiedendole di incontrarci, per parlare di questo assurdo veto nei confronti della nostra trasmissione fatto da Fratelli d'Italia", dice ancora il giornalista. "Io la invito tutte le settimane – prosegue Formigli – anche tre giorni fa le ho chiesto un incontro perché mi sembrava logico capire come mai esista un vero e proprio veto 'ad programmam' su 'Piazza Pulita', da parte sua e di tutta Fratelli d'Italia. Ma non ho ricevuto alcuna risposta, quindi deduco che il veto non sia caduto". Questo "è un danno soprattutto per i telespettatori. Peccato, avrebbero la possibilità di confrontarsi in un programma sicuramente scomodo per dire la loro ai telespettatori", aggiunge il conduttore.

