Meloni liceale, Renzi-Fonzie e Salvini bad boy: i politici negli anni ’90 (con l’app)

(Adnkronos) – Giorgia Meloni un po' studentessa e un po' scout, Matteo Salvini 'fricchettone' aspirante bad boy, Elly Schlein con look aggressivo. Basta un'app e i politici italiani cambiano volto, tornando agli '90 in veste a dir poco alternativa. Epik, l'applicazione che modifica le foto e riporta i soggetti indietro di 30 anni, colpisce ancora. Con risultati non indifferenti, a giudicare dalle immagini che il profilo di @nonleggerlo tira fuori dal cilindro su X. Sembra il cast di un telefilm stile Beverly Hills 90210, con qualche contaminazione di Willy – Il principe di Bel Air e un paio di divagazioni da epoche precedenti, riconducibili a Happy Days. Rubano l'occhio Maurizio Gasparri e Matteo Renzi in due versioni diverse di Fonzie, fino a Ignazio La Russa stile Backstreet Boys. E ancora, Carlo Calenda studente un po' nerd e Daniela Santanchè tra 'bad girl' e cheerleader. Governo e Parlamento cambiano volto, capelli e abiti con Epik, l'app del momento che grazie all'intelligenza artificiale permette di creare ritratti nel tipico stile anni '90 dei college americani. Sui profili social dei vip ci si imbatte in immagini che sembrano uscite dall'album delle superiori. Invece, è solo l'ultimo prodotto dell'AI: basta caricare una foto o un selfie ed Epik creerà immagini con colori, abiti, pettinature, perfino sguardi che ricorderanno le immagini di tre decenni fa. —[email protected] (Web Info)

