Meloni: “Mare importante volano per Nazione, ministero non scelta solo simbolica”

(Adnkronos) – "Noi abbiamo dato vita al Ministero del Mare, una realtà che il governo ha voluto valorizzare, istituendo un ministero ad hoc per tutte le filiere del nostro petrolio blu". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio al secondo Summit nazionale dell'Economia del Mare Blue Forum. "Non è stata una scelta simbolica, sappiamo che l'economia del mare un importante volano per la nazione, una importante possibilità di crescita per tutto il Mezzogiorno" per un settore "che rappresenta il 9% dl Pil e vale oltre 150 miliardi di euro". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

