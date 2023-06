Meloni ricorda D’Acquisto: “Diede la vita per salvare decine di innocenti ostaggio SS”

(Adnkronos) – "Il Governo rivolge un pensiero commosso a tutti coloro che, indossando la gloriosa uniforme dell'Arma, sono caduti nel compimento del loro dovere e hanno compiuto anche gesti eroici. Ricordo in particolare il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, che a 22 anni diede la sua vita per salvare decine di innocenti presi in ostaggio dalle SS e ormai sicuri di essere fucilati". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio della sua dichiarazione per l'anniversario dell'Arma dei carabinieri che compie 209 anni. "Il prossimo 23 settembre ricorreranno gli 80 anni del suo sacrificio, testimonianza senza tempo di cosa significhi essere un grande italiano e un grande carabiniere. Con affetto e riconoscenza la comunità nazionale si stringe oggi all'Arma dei Carabinieri, orgoglio dell'Italia. Viva l'Arma dei Carabinieri! Viva l'Italia!", conclude Meloni. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

