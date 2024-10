Meno di 1000 abitanti in un borgo incantato | Natura e cultura si concentrano qui: da Roma ci arrivi in un lampo

Non andare altrove se prima non hai visto questo borgo incantato. Si trova a due passi da Roma ed è un autentico spettacolo.

Sono meno di mille i cittadini che abitano in questa cittadina antica di rara bellezza. Se vuoi sentirti fortunato come loro organizza subito una gita qui.

Resterai sorpreso dalla natura maestosa e dalla storia, dalle grotte, dal paesaggio verdeggiante, dalle chiese e dai palazzi edificati nel 600 che ancora oggi ammaliano centinaia di visitatori.

I suoi monumenti risalgono addirittura alla metà del 1200: se vuoi fare un tuffo nel passato alla scoperta delle origini di uno dei luoghi più affascinanti della regione, non puoi proprio perdertelo.

Borgo incantato a due passi da Roma

Si trova alle pendici dei Monti Enrici questo fantastico borgo, che sembra proprio uscito da una fiaba. Il nome della catena montuosa è legato alle prime popolazioni che abitarono quest’area del cuore del Lazio, nel lontano 225 a. C. Le bellezze artistiche, storiche, naturalistiche e architettoniche lo rendono una tappa obbligata per ché ama scoprire luoghi unici e incontaminati, dove il tempo sembra essersi fermato. Si tratta infatti, di un’autentica perla, un luogo incantato che conserva intatto il fascino del passato e della storia che ne ha contraddistinto le origini.

Chi desidera lasciarsi sorprendere dal connubio di storia, natura, leggenda e arte non può perdersi questo borgo incantato vicino alla città eterna. Il senso di pace e l’atmosfera magica che questo luogo sa infondere ha ispirato la meditazione di monaci eremiti e ha accolto tante popolazioni che hanno deciso di costruire propri qui, tra le vette del Monte La Monna e Monte Rotonaria la loro casa e la loro cultura. Un’eredità di cui ancora oggi è possibile ammirare lo splendore. Il posto in cui godere di una passeggiata speciale si trova ad appena un’ora e trenta di auto da Roma. Scopriamo dove sorge di preciso e come arrivarci.

Il luogo di rara bellezza storica e naturalistica nel cuore del Lazio

Il borgo incantato a due passi da Roma è Collepardo, in provincia di Frosinone. Ci si arriva guidando un’ora e mezza dalla capitale verso l’interno, superando la città di Fiuggi. Qui è possibile ammirare le particolarissime grotte dei Bambocci, ma anche al Palazzo “La Rocca” e al Palazzo “Monsignore”, risalenti al XIV secolo. Anche la cinta muraria del ‘600 e le bellissime chiese di San Rocco, della Consolazione e della Santissima Trinità meritano di certo una visita

Infine, non può di certo mancare all’appello lo spettacolo della Chiesa del Santissimo Salvatore, come le sue tre navate coperte da volte a botte, le cui origini risalgono al X secolo.