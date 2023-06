Mentana: “Fazio lascia la Rai? Non c’è un Maradona in tv…”

(Adnkronos) – "Fabio Fazio va in un altro canale, il pubblico lo vedrà sul Nove. E' semplice e gratificante fare il ruolo del perseguitato, di chi è martire. Ma sarebbe più semplice fare le proprie scelte e motivarle. Non esiste Maradona, siamo tutti onesti lavoratori di questo settore. Nessuno ha il diritto inalienabile di essere sempre in onda. Io ho visto andar via dalla Rai figure come Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Corrado. Io sono andato dalla Rai a dirigere il Tg5". E' un passaggio dell'intervento di Enrico Mentana, direttore del Tg La7, al Festival della tv di Dogliani. "Fabio Fazio va a Discovery, è stato annunciato una decina di giorni fa. Quel contratto si fa in 3 mesi, non in 3 giorni. C'era già una sorta di contrattazione 'vai o resti?'. Non possiamo più pensare che ci sia un vulnus se qualcuno va via dalla Rai. E' vero, siamo governati da una destra-centro, ma parliamo di un partito che ha vinto le elezioni nel 2022 dopo 10 anni all'opposizione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

