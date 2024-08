Mentre mangi hai questo dolore? Il tuo cuore è in serio pericolo | Scoperta agghiacciante degli scienziati

Non sottovalutare questo dolore, i problemi al cuore potrebbero essere seri

Nella società veloce e performante in cui viviamo oggi, l’ipotesi di fermarsi per un semplice malore a volte non è neanche contemplata. Si tende infatti a continuare a lavorare e a produrre in qualsiasi condizione, anche con la febbre e quando non si sta bene ma questo, a lungo andare, non ha affatto effetti positivi sulla salute generale.

Ciò che si deve imparare a fare è ascoltare il proprio corpo e la propria testa e, quindi, decifrare i messaggi che inviano, relativi ad esempio alla salute globale e alle sue necessità. Se si ha sempre mal di testa e neanche i farmaci fanno più effetto, ad esempio, forse è il caso di fermarsi e di riposarsi!

Oggi vi parliamo di un sintomo che spesso viene sottovalutato ma che, in realtà, potrebbe essere il campanello d’allarme per una situazione anche piuttosto grave: ecco di cosa si tratta, impara a riconoscerlo.

Attento al mal di denti, può riguardare il cuore

La salute dei denti, ormai si sa, influisce sulla salute del corpo in generale. Una masticazione problematica, per esempio, ha conseguenze sulla postura e sul sonno: sistemare eventuali disallineamenti può quindi avere degli esiti positivi anche su dolori che apparentemente non hanno niente a che fare con i denti! Inoltre, esiste un legame molto profondo tra la salute dei denti e le malattie cardiache: recenti ricerche hanno infatti messo in evidenza che chi soffre di problemi gengivali, dentali o parodontali ha più probabilità di sviluppare problemi al cuore rispetto a chi ha le gengive in salute.

Tutto parte dai batteri normalmente presenti nel cavo orale che, se non si effettua una detartrasi periodica, possono accumularsi e dare origine a fastidi gengivali anche importanti. Dalla bocca, poi, mediante il flusso sanguigno questi batteri si diffondono in tutto il corpo e, se arrivano al cuore, qui possono determinare problemi come l’endocardite, l’arteriosclerosi o altro.

Chi è più a rischio

Le persone più a rischio di problemi cardiaci sono quelle con una gengivite cronica e quelle che soffrono di piorrea. In ogni caso, però, rischiano anche quelli che non si sottopongono periodicamente a una pulizia profonda del cavo orale.

Se si soffre quindi di dolore alle gengive e problemi del genere, la prima cosa da fare è chiamare il proprio dentista per procedere a una cura in primis della bocca, che avrà poi conseguenze su tutto il corpo.