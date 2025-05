Merano e la sindaca senza fascia: tante polemiche ma la legge non impone di indossarla

A Merano, la seconda città dell’Alto Adige, il cambio alla guida del Comune non è passato inosservato. Non tanto per il risultato delle urne – che pure ha segnato una novità – quanto per una scelta fortemente simbolica: la nuova sindaca, Katharina Zeller, al momento dell’insediamento ha deciso di non indossare la fascia tricolore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una decisione che non ha richiesto discorsi, ma che ha parlato comunque da sola. In un contesto come quello dell’Alto Adige, dove il tema dell’identità – culturale, linguistica, politica – ha radici profonde, quella fascia non è mai solo un nastro. È il segno di una presenza, di un legame con lo Stato, e con la storia stessa della Repubblica. Toglierla, o scegliere di non metterla, diventa inevitabilmente un atto che apre interrogativi.

Chi è Katharina Zeller e cosa rappresenta

Katharina Zeller non è un volto nuovo nella politica locale. Nata e cresciuta in provincia, con solide radici nella comunità di lingua tedesca, ha costruito la sua carriera politica all’interno della Südtiroler Volkspartei (SVP), il partito che da decenni rappresenta gli interessi della minoranza linguistica germanofona in Alto Adige. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non è la prima esponente SVP a ricoprire una carica importante, e nemmeno la prima a mostrarsi recalcitrante rispetto all’uso di simboli nazionali. Ma stavolta il gesto ha avuto risonanza perché è avvenuto in un momento pubblico, visibile, proprio quando le aspettative su un sindaco sono più forti: all’inizio del mandato, sotto gli occhi della cittadinanza.

Katharina Zeller non ha accompagnato la scelta con dichiarazioni ufficiali, né ha cercato di sminuirne il peso. Si è limitata a essere presente, senza il tricolore. E tanto è bastato per innescare reazioni.

Le reazioni, tra silenzi e dichiarazioni

Da Roma il primo commento è arrivato via social, da chi, negli ambienti istituzionali, ha colto subito il segnale. Il ministro per gli Affari regionali ha parlato di “sgarbo alle istituzioni”, mentre alcuni parlamentari del centrodestra hanno invocato un intervento formale. Più misurati i toni del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che ha ricordato come il rispetto reciproco tra Stato e autonomie locali debba rimanere il principio guida.

A Merano, invece, le reazioni sono state più sfumate. C’è chi ha letto il gesto come un’espressione coerente dell’identità sudtirolese, e chi invece ha visto una rottura gratuita con una tradizione che dovrebbe unire, non dividere. Tra i cittadini, molti si sono detti più interessati ai programmi e alle decisioni concrete della nuova sindaca che ai simboli. Ma anche chi ha minimizzato ha ammesso che la questione, in fondo, non può essere liquidata come irrilevante.

La fascia tricolore: obbligo o scelta?

Dal punto di vista giuridico, la questione è più complessa di quanto si possa pensare. L’uso della fascia tricolore da parte del sindaco è previsto da norme di rango secondario – in particolare un regolamento del Ministero dell’Interno – ma non esiste una legge che imponga in modo esplicito il suo utilizzo continuo. La giurisprudenza è chiara solo su alcuni casi: nelle cerimonie ufficiali e negli atti pubblici, il tricolore va indossato. Fuori da quei momenti, resta spazio per l’interpretazione.

Questo però apre un altro tema: il rapporto tra forma e sostanza nella rappresentanza pubblica. Cosa ci si aspetta da un sindaco, e quanto il rispetto dei simboli influisce sulla fiducia dei cittadini? In un Paese come l’Italia, dove il Comune è da sempre il primo baluardo dello Stato sul territorio, ogni scelta assume un valore che va oltre il cerimoniale.

Il contesto locale: tra autonomie e appartenenze

Merano non è una città qualunque. È un luogo in cui coesistono, spesso in equilibrio delicato, più identità. Italiani, tedeschi, ladini, turisti e nuovi cittadini convivono in uno spazio che ha saputo reinventarsi, ma che porta con sé cicatrici storiche ancora sensibili. La politica locale, qui, è anche una questione culturale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non indossare la fascia non è, necessariamente, un atto di rottura con lo Stato. Ma è un gesto che si inserisce in una lunga storia di distanze, rivendicazioni, e richieste di autonomia. In questo senso, Katharina Zeller si muove su un crinale complesso: rappresentare tutti, senza rinunciare alla propria appartenenza. E in quel delicato equilibrio, ogni gesto diventa messaggio.

La sfida vera viene adesso

Mentre il dibattito resta acceso tra chi parla di mancanza di rispetto e chi difende la libertà simbolica, Merano ha di fronte a sé problemi concreti: gestione del turismo, politiche per la casa, coesione sociale, ambiente. È su questi temi che la nuova sindaca sarà valutata nei prossimi mesi.

Il gesto iniziale, per quanto significativo, non basterà a definire un intero mandato. Ma ha già messo in luce qualcosa di più profondo: il modo in cui, ancora oggi, la politica locale è chiamata a fare i conti con la storia, con i simboli e con il bisogno, costante, di trovare un linguaggio comune. Anche quando ci si muove su sponde culturali diverse.

© Riproduzione riservata