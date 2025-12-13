Mercati sotto controllo a Roma e nel Lazio, maxi sequestro all’Esquilino: 1500 chili di alimenti irregolari

Il tema della qualità degli alimenti venduti nei mercati rionali torna al centro dell’attenzione istituzionale nel Lazio. A Roma, nel cuore dell’Esquilino, un’operazione coordinata ha fatto emergere un quadro critico su tracciabilità, igiene, rispetto delle norme sul lavoro e tutela dei consumatori, confermando come i controlli restino uno strumento decisivo per garantire sicurezza alimentare e legalità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Mercati sotto controllo a Roma e nel Lazio, il blitz coordinato all’Esquilino

Ingressi presidiati, perimetro cinturato e verifiche capillari all’interno delle strutture: così si è svolto il blitz interforze al mercato Esquilino, pianificato dalla Questura di Roma con il coinvolgimento del Municipio. In campo polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di porto-Guardia Costiera, Polizia locale, Asl e Ispettorato del lavoro, chiamati a operare in modo integrato superando controlli isolati e frammentati. L’obiettivo dichiarato era verificare condizioni igienico-sanitarie, provenienza delle merci, correttezza amministrativa e rispetto delle norme sul lavoro.

Mercati sotto controllo a Roma e nel Lazio, pesce sequestrato e distrutto

Il dato più rilevante riguarda il commercio di prodotti ittici. Sono stati sequestrati e distrutti circa 1300 chili di pesce privi dei requisiti previsti dalla normativa sulla tracciabilità e sull'informazione al consumatore. Mancavano indicazioni essenziali sulla provenienza, sulle modalità di conservazione e sulla filiera, elementi che rendono impossibile qualsiasi garanzia sulla sicurezza del prodotto. Per le stesse irregolarità sono stati sequestrati altri 200 chili di generi alimentari a carico di tre operatori commerciali. La distruzione immediata del pescato è stata disposta per evitare ogni rischio per la salute pubblica.

Mercati sotto controllo a Roma e nel Lazio, lavoro irregolare e licenze sospese

Le verifiche non si sono fermate agli alimenti. L’Ispettorato del lavoro ha accertato l’impiego di lavoratori in nero in tre attività commerciali, con la conseguente sospensione delle licenze. Le sanzioni amministrative complessive ammontano a circa 28 mila euro. Un segnale netto che riguarda non solo il rispetto delle regole, ma anche la concorrenza leale verso gli operatori che lavorano correttamente e sostengono costi regolari.

Mercati sotto controllo a Roma e nel Lazio, identificazioni e immigrazione

Nel corso dell’operazione sono state identificate oltre 100 persone. Sette sono state accompagnate all’ufficio immigrazione per ulteriori accertamenti, conclusi con tre provvedimenti di espulsione a carico di cittadini extracomunitari risultati irregolari sul territorio nazionale. Un aspetto che si inserisce nel più ampio tema del controllo del territorio e della legalità diffusa nei luoghi di commercio.

Mercati sotto controllo a Roma e nel Lazio, irregolarità amministrative e viabilità

La Polizia locale ha contestato quattro sanzioni per irregolarità nell'occupazione di suolo pubblico, mentre sono stati controllati anche i veicoli commerciali utilizzati dagli operatori del mercato. In questo ambito sono state elevate due sanzioni per violazioni del codice della strada, a conferma di controlli estesi a ogni livello dell'attività commerciale.

Mercati sotto controllo a Roma e nel Lazio, un modello destinato a estendersi