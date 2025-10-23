Mercato luce e gas, come ridurre i costi tra offerte e abitudini positive

A volte diventa un vero e proprio tormento: se la bolletta alla fine del mese è molto più alta di quanto avevate messo in conto, un pensiero comincia a insinuarsi nella vostra mente: quali comportamenti devo modificare per poter tagliare i costi? Ecco, quindi, alcuni utili e concreti suggerimenti per diminuire i consumi e le relative spese in bolletta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Chiarezza e trasparenza, come trovare le offerte migliori

Il mercato a cui stiamo facendo riferimento è estremamente ricco in termini di offerte luce e gas a prezzo fisso, ma non sempre la soluzione che presenta la maggiore convenienza dal punto di vista economico, corrisponde poi anche alla proposta migliore a 360 gradi per le proprie esigenze.

L’aspetto economico è certamente preponderante nella scelta della fornitura di luce e gas, ma non può e non deve restare il solo appiglio a cui attenersi in fase di valutazione. Capita spesso e volentieri di imbattersi in offerte molto convenienti, ma decisamente incomprensibili. A tale riguardo, il suggerimento migliore da seguire è quello di puntare sempre a offerte che espongano i dati e le proprie caratteristiche in modo chiaro e onesto. La trasparenza fa la differenza e non ci si deve lasciar influenzare unicamente dal miraggio di un prezzo più basso che, diciamolo, in alcuni casi poi non risulta essere neanche veritiero.

Elettrodomestici che passione? Sì, ma vanno usati con intelligenza

Sappiamo tutti che non è possibile fare a meno degli elettrodomestici che al giorno d’oggi affollano le nostre abitazioni. Dal frigorifero alla lavatrice, dalla lavastoviglie al microonde passando per l’aspirapolvere e il televisore e così via. Detto questo, diverse indagini statistiche hanno evidenziato come i consumi in bolletta crescono soprattutto per via di un loro utilizzo smodato e senza criterio. Gli sprechi, in effetti, sono da evitare. Un esempio semplice da attuare durante la stagione estiva. Se il condizionatore raggiunge in una stanza la temperatura voluta, è meglio spegnerlo. Oppure, è sconsigliato scegliere dei lavaggi eccessivamente aggressivi, oppure che funzionano ad alte temperature: in effetti, vanno a pesare ancora di più in bolletta.

Anche le attività di manutenzione non dovrebbero essere sempre procrastinate a data da destinarsi: meglio affrontarle ogni anno, evitando in questo modo che si creino dei sovraccarichi o dei malfunzionamenti proprio legati all'assenza di attività di manutenzione ordinarie. E la fascia oraria in cui si usano gli elettrodomestici? Anche questo aspetto, nel caso in cui si dovesse optare per una tariffa bioraria, fa la differenza, dal momento che bisogna prediligere i momenti della giornata in cui il costo dell'energia è più basso e, di conseguenza, i consumi si riducono.

Abitudini più efficienti e i consumi si riducono

Va bene ottimizzare l’uso degli elettrodomestici, ma per risparmiare sul gas, ad esempio, serve maggiore consapevolezza sui comportamenti che si adottano nella vita di tutti i giorni. Sono le abitudini che devono diventare molto più efficienti e serve un minimo sforzo in tal senso, anche se poi si viene ampiamente ripagati in bolletta alla fine del mese.

Tra le abitudini positive più utili da mettere in atto troviamo quella di provare a ridurre la temperatura di almeno uno o due gradi. Al contempo, anche evitare di perdere ore sotto la doccia potrebbe essere un'ottima soluzione per spendere di meno. Avete dei caloriferi che proprio non usate in casa? Allora la cosa migliore da fare è quella di chiudere le valvole.

Certo, nel caso in cui ci fossero possibilità di investire sulla propria abitazione, diventa facile e immediato pensare a tutta una serie di scelte che possono migliorare l’isolamento termico dell’alloggio. La scelta può ricadere sull’installazione dei doppi vetri, piuttosto che su interventi aventi il fine di sigillare le fessure, oppure installando degli specifici pannelli isolanti proprio alle spalle dei caloriferi. Infine, l’attività di manutenzione deve essere svolta regolarmente, con la cadenza prevista dall’impianto. Alcune soluzioni smart, inoltre, potrebbero riguardare l’impiego di valvole termostatiche, ma anche di appositi e innovativi termostati smart.